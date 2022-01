Krak van Koekelare : “Ik hoop dat jongeren zich ook geroepen voelen”

Frans Dedrie is al 52 jaar actief in de Gezinsbond van Koekelare. Hij oefende er in al die jaren verschillende functies uit. Hij was er secretaris, voorzitter en penningmeester. Daarnaast is hij ook de sterke man achter Celkern, het ledenblad van de lokale gezinsbond. Maar daar houdt zijn inzet als vrijwilliger niet op.

Frans was 40 jaar lang, tot 2014, gewestsecretaris van de Gezinsbond van het Houtland. Bij zijn afscheid als gewestsecretaris werd hij uitgebreid gehuldigd en kreeg hij de grootste bondsonderscheiding. Van de Provincie kreeg hij toen de gouden erepenning uitgereikt. Hij was ook jarenlang actief binnen de CVP, nadien de CD&V, als voorzitter en secretaris. Frans richtte, samen met Georges Pollentier het hobbyfestival op. Dat is nu gekend onder de naam Kerst- en Hobbybeurs. Hij is nu sinds 1996 ook nationaal secretaris van de Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars. Hij is er onder andere verantwoordelijk voor de uitgifte van het ledenblad.

In de voetsporen van papa

“Ik kwam in 1970 in Koekelare wonen omdat ik toen aan de slag kon als leerkracht Frans in het Sint-Martinusinstituut. Twee maanden later engageerde ik mij al in de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen, toen kortweg de BGJG. Mijn vader was onderwijzer en hij ontfermde zich over wat men toen de ‘Bond der Kroostrijke gezinnen’ noemde. Zo kwam ik van jongs af aan in contact met wat later de Gezinsbond zou genoemd worden. Het voorbeeld van mijn vader, die zich naast de Bond der Kroostrijke gezinnen, nog voor andere verenigingen zich vrijwillig ingezet heeft, was mijn inspiratiebron.”

“De Gezinsbond van Koekelare mocht in 2021 twee keer vieren. De moederorganisatie bestond vorig jaar 100 jaar en het was juist 50 jaar geleden dat ik de eerste Celkern opmaakte. Het is een tijdschrift waarvan de naam verwijst naar het begin van alle leven en dat nog steeds nog drie keer per jaar bij om en bij de 450 gezinnen in Koekelare in de bus valt. Ook nu nog coördineer ik de opmaak van het tijdschrift, maar heel wat bestuursleden hebben me al jaren geholpen.”

Journalist bij Het Volk

“Ik ben14 jaar journalist geweest van het dagblad Het Volk. Dat en mijn opleiding tot leraar maakten dat ik tamelijk gemakkelijk iets op papier verwoord kan krijgen. Ook voor de redactie van het tijdschrift van de Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars ben ik verantwoordelijk. Je kan dan wel veel doen, maar je kan het niet blijven doen. Zo probeerden we rond de jaren 2010 te verjongen. We hadden toen met Mireille Dedeyster een nieuwe voorzitter gevonden. Zij overleed echter op 43-jarige leeftijd na een agressieve kanker. Jan Pauwels, de echtgenoot van Mireille, heeft nu de voorzittersfakkel overgenomen. De verjonging is en blijft een uitdaging en ik hoop maar dat ik de redactie van Celkern aan iemand kan doorgeven.”

Waar kijk je het meest naar uit als de coronapandemie is gaan liggen? “Daar moet ik niet lang over nadenken. Herbeginnen met onze reizen naar Frankrijk. We hebben al ettelijke autoreizen gedaan. Heel Frankrijk hebben we al afgereden. Het feit dat ik regent Frans was, zal daar wel iets mee te maken hebben zeker?” Wat maakt Koekelare zo uniek? “Het is, wat mij betreft, een gemeente op mensenmaat. Alle voorzieningen op elk vlak zijn aanwezig, onderwijs inbegrepen. Er is een winkelcentrum waar men alle grote en minder grote handelszaken samen aantreft. Zelfs mensen van buiten Koekelare komen er op af.” Wat vind je belangrijk in het leven? “Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Het klinkt cliché maar het blijft o zo belangrijk! Zeer actueel zijn momenteel de energieprijzen die de pan uit swingen. Ik hoop dat die betaalbaar blijven voor alle gezinnen. Verder vind ik het belangrijk dat mensen elkaar graag zien. Te beginnen in het eigen gezin. We zijn een nieuw samengesteld gezin en voor kinderen in een gelijkaardige situatie is dat niet altijd evident.”

BIO

Privé

Frans Dedrie (77) woont samen met Anne-Mie Vercruysse (65) in de Dorpstraat. Samen hebben ze vier kinderen. Frans is weduwnaar van Léa Forcé, die in 1990 overleed. Uit dat huwelijk kwamen er drie dochters, Annelies, Evelien en Valerie. Stijn Lansens is hun zoon. Ze hebben zes kleinkinderen.

Opleiding

Frans woonde tot 1970 in Vlamertinge. Na de Latijn-Griekse humaniora aan het Sint-Stanislascollege in Poperinge behaalde hij het diploma van Frans-Geschiedenis aan het regentaat in Torhout, nu VIVES.

Vrije tijd

Uitblazen vinden Frans en zijn echtgenote erg belangrijk: een restaurantbezoekje en een reisje naar Frankrijk staan dan ook vaak op het programma.