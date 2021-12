Kerstbabbel met Firmin Deruytter: “Ik heb altijd heel verstandig geleefd”

Firmin Deruytter mocht maandag 100 kaarsjes uitblazen. De kwieke jarige deed dat in beperkte kring met zijn familie en burgemeester Annick Vermeulen. “Ik ga nog wekelijks kaarten, maar de zetel is ondertussen wel mijn beste maat geworden. Dat is de leeftijd.”

Firmin Deruytter vierde op maandag 20 december zijn honderdste verjaardag. Burgemeester Annick Vermeulen bracht hem en zijn 95-jarige echtgenote Godelieve Vandewalle een bezoekje op deze bijzondere dag. Firmin en Godelieve wonen nog steeds thuis in de Schoolstraat, samen met hun dochter Christine. Op de foto gaan met een glas cava zat er niet in. “Dat is geen reclame als je 100 jaar bent, op de foto met een glas alcohol in je hand”, grapt Firmin. Al zit er wel deels waarheid in. “Hoe ik 100 jaar ben geworden? Simpel, ik heb altijd verstandig geleefd, nooit gedronken en altijd gezond gegeten. Soep hoorde daar altijd bij. Vandaag is de zetel mijn beste maat geworden. Ik slaap veel. Dat is de leeftijd…”

Firmin zou zijn honderdste verjaardag normaal op zondag 19 december gevierd hebben in Salons Ter Velde. Maar corona strooide roet in het eten. “Het is nu zo, niets aan te doen”, haalt Firmin zijn schouders op. Maandag kwamen wel enkele van zijn kinderen hem feliciteren met zijn verjaardag. “Weet je, normaal ga ik nog wekelijks kaarten met mijn kaartvrienden in Jonkhove. Dat zijn Marcel Gryp, Dirk Steenkiste en Aurel Vandepopuliere. Maar ook dat mag niet meer door corona. Dus kaarten we nu bij elkaar thuis. We spelen altijd het kaartspel wiezen. En ik kan je zeggen, er is telkens véél geld mee gemoeid”, zegt Firmin met een knipoog.

Enig kind

Firmin en Godelieve hadden deze zomer nog iets te vieren. Op 26 juni was het 75 jaar geleden dat ze in het huwelijksbootje stapten. Dat konden ze gelukkig wél vieren in Salons Ter Velde.

Firmin werd op 20 december 1921 geboren als enig kind. “Mijn ouders woonden in Kortemark, maar vader Julien stierf ‘aan de overschot van de oorlog’ toen ik pas 2,5 jaar was. In 1926 hertrouwde mijn moeder Maria Roelens en kwamen we in Aartrijke wonen. Zo kreeg ik er plots vier stiefbroers en een stiefzus bij. In 1927 volgde nog een halfbroer.”

Kerstmis vieren we bij een van onze kleinzonen. Hij is dan jarig

Na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, stapte Firmin in het huwelijksbootje met Godelieve. Een enige dochter die tien kinderen op de wereld zette. In volgorde zijn dat Monique, Roger, Liliane (+), Marie-Jeanne, Christine, Julien (+), Diana, Jozef (+), Gerard en Kris. Hun tien kinderen zorgden voor tien kleinkinderen en die zorgden op hun beurt voor tien achterkleinkinderen. U leest het, bij de familie Deruytter is er geen gebrek aan getallensymboliek. En al zeker niet in het jaar 2021 met het 75-jarig huwelijksjubileum en de 100ste verjaardag van Firmin.

Hart verloren

Terwijl Godelieve het huishouden runde en de kinderen in het gareel hield, ging Firmin de kost verdienen. Het grootste deel van zijn loopbaan was dat als vrachtwagenchauffeur bij de Flandria in Zedelgem. In 1980 ging hij met pensioen. Firmin verloor in 1961 zijn hart aan de duiven, een sport die hij uitoefende tot in 2017.

Firmin en Godelieve zijn twee gelukkige mensen, toch werden ze ook niet gespaard van tegenslagen in hun leven. Drie van hun kinderen moesten ze al afgeven.

“Firmin wordt door de mensen gezien als een gelukkig man, die altijd tevreden is en die nooit iets of iemand veroordeelt. Dat zijn ferme complimenten”, aldus de burgemeester die de geschenken van de gemeente en een fotokader van het koningspaar aan Firmin overhandigde.

Hoe Firmin en Godelieve Kerstmis vieren? “We doen dat altijd met de familie, al kan dat nu weer niet door corona”, zegt dochter Diane die in Torhout woont. “Op kerstdag komt kleinzoon Stefaan Knockaert, bekend van de Batjeshoek, mijn ouders wel altijd ophalen. Het is dan namelijk zijn verjaardag.”