Jeugdhuis Jester in de bres voor Oekraïne

De gruwelijke oorlog en bezetting van Oekraïne door Rusland, gepaard met de schrijnende beelden van massale vluchtelingenstromen naar het Westen, laten niemand onberoerd.

De solidariteitsacties en humanitaire initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Jeugdhuis Jester wil ook graag haar steentje bijdragen en organiseert op zaterdag 19 maart het benefiet ’12 uur live muziek voor Oekraïne’.

Van 12 uur tot 24 uur zullen enkele DJ’s in lokaal Jester aan de sporthal in de Tieltstraat non stop muziek draaien, alle genres en voor elke leeftijdsgroep. De organisatoren zijn Seppe Poelvoorde, Phebe Langeraet en Bert Vandeweghe. Phebe vertelt hoe het idee concrete invulling krijgt: “Het initiatief kwam van Seppe, al langer een ambitieuze DJ die eerder al aan het werk was in ons lokaal. Bert en ikzelf zijn bestuurslid van het jeugdhuis. We gaan dit lokaal sfeervol inrichten en enkele DJ’s zullen kosteloos draaien, waaronder Seppe (22) alias DJ. Poelie en misschien wel iemand die al op het podium van Tomorrowland stond.”

“Bij mooi weer willen we een ruim terrasje installeren buiten het lokaal, naar de sporthal toe. We vragen 1 euro inkomgeld en hopen dat heel wat sponsors een royale duit in het zakje doen. De omzet van de drankverkoop is ook voor dit goede doel. We maken dezer dagen massaal promotie voor ons project via sociale media en sensibiliseren graag de jonge mensen die hier vaak komen feesten. Het kan ook een beetje een revival zijn voor onze clubwerking, want corona hakte er zwaar in. Iedereen is begaan met het lot van Oekraïne en zijn mensen. We verwachten van iedereen een gulle bijdrage: hier efkens komen wandelen, muziekjes beluisteren, de jeugdige sfeer opsnuiven, drankjes consumeren en via die weg respectvol beseffen dat daarmee de pijn en het materieel tekort kan verzachten”, zegt Phebe.