Lieke (14) is Kinderkrak van Langemark

Lieke Lietaert is een sportieve duizendpoot. Ze is lid van de Ieperse atletiekvereniging FLAC, maar ze trekt ook vier keer per week haar badpak aan om te trainen bij zwemclub ISWIM.

Eigenlijk is dat niet verwonderlijk, want ook haar papa Alexander is gebeten door de sportmicrobe. Studeren doet ze momenteel in de Middenschool GO Ieper. Volgend jaar maakt ze de overstap naar de afdeling sportwetenschappen van het Atheneum.

“Atletiek is eigenlijk mijn favoriete sport. Als ik ooit een keuze moet maken tussen zwemmen en lopen, zal ik niet twijfelen”, vertelt Lieke heel overtuigend. “Als klein meisje nam ik deel aan de loopwedstrijden op school en daarin presteerde ik zeker niet slecht. Doordat mijn papa en zus aangesloten waren bij FLAC Ieper was het maar een kleine stap om me in te schrijven in deze atletiekclub. In de winter neem ik vooral deel aan crossen en tijdens de zomermaanden loop ik op de piste. Een favoriete afstand heb ik nog niet. Meestal loop ik 800 of 1.500 meter.”

“Ik hoop nog lang te kunnen blijven doorgaan zoals ik nu bezig ben, want het is mijn droom om later ooit eens deel te nemen aan een Europees kampioenschap. Voorlopig hou ik beide voetjes goed op de grond. Ik ben momenteel heel tevreden dat ik provinciaal kampioen ben.” (PDC)

