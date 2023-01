Jan-Willem Bekaert is de Krak van Wervik: “De Viking Rally? Dat lijkt me iets voor over vijf jaar”

Jan-Willem Bekaert (36) uit Geluwe nam in juli met zijn Volkswagen Kever uit 1975 deel aan de zesde editie van de Boedapest Rally. Samen met zijn copiloot en goede vriend Bart De Cneudt uit Leuven koppelde hij de deelname aan een goed doel, namelijk Spierziekten Vlaanderen. De jongste zoon van Jan-Willem en zijn echtgenote Hanne Claeys heeft namelijk een spierziekte.

“We maakten onder meer promotie via WhatsApp, Instagram en de Facebookpagina van onze rit naar Budapest. Het is niet zo dat we extreem veel mensen aanschreven om voor mij te stemmen. Het is eigenlijk wel een verrassing dat ik de meeste stemmen kreeg. Het was al een verrassing dat ik werd genomineerd.”

Jan-Willem Bekaert PRIVE PRIVE Jan-Willem Bekaert groeide op in Menen en woont in de Derde Lansiersstraat in Geluwe. Hij is de echtgenoot van Hanne Claeys. Haar vader Roland organiseerde vele jaren de welbekende Volkscross in februari en later van de stratenloop Dwars door Geluwe in oktober. Er zijn twee kinderen Evert en Bas. LOOPBAAN LOOPBAAN Jan-Willem studeerde aan de Hogeschool Gent af als master elektromechanica en werkt als projectleider bij Sandwichpanelen Kristof Maes uit Menen. Eerder werkte hij voor de firma SKT Ieper. VRIJE TIJD VRIJE TIJD Jan-Willem is lid van de Wervikse Oldtimer Liefhebbers die jaarlijks tijdens de zomerkermis in augustus een internationale meeting organiseert. Goed voor duizenden bezoekers.

“Van december 2021 zijn we begonnen met de voorbereidingen. Van knutselen tot het maken van een nieuwe motor. Het was veel uren kloppen. Als ik in mijn garage bezig ben, dan kijk ik niet naar de klok. Bovendien ben ik een perfectionist. Tijdens de winter nemen we altijd ons groot verlof. Er stond in de zomer nog niks gepland en dus kwam het goed uit om mee te doen. Er zijn nu 1.001 van die rally’s. Zoals bijvoorbeeld de Viking Rally die ik ooit eens zou willen doen maar dan niet met een VW Kever. Dat is iets voor pakweg vijf jaar.”

8.000 euro

Jan-Willem groeide op in Menen, Hanne in de Voorhoek in Geluwe. “Eerst woonden we hier wat verderop in de straat”, vertelt ze. “Het is hier geestig wonen. Iedereen helpt mekaar in de buurt.”

We hadden gerekend op 3.500 euro maar kwamen uiteindelijk uit op 8.000 euro

“Nadien deden we vijf dagen een citytrip in Budapest. Het is er heel mooi. Budapest wordt omschreven als een van de mooiste steden na Parijs.” “Budapest is proper en prachtig”, oordeelt Hanne. “Die citytrip was een geestige manier voor ons gezin.” “Maar ik was piepedood”, lacht Jan-Willem. “We reden niet continue maar van het ene naar het andere punt waren er een paar challenges. Het was een heel machtig avontuur.”

“We hadden gerekend op 3.500 euro maar kwamen uiteindelijk uit op 8.000 euro. “We hadden zelfs plaats op de auto te kort. We lieten ook t-shirts bedrukken en postkaartjes met mijn VW Jever op maken. Wat ook een mooie som opleverde.”

Speldoos

“Bij vzw De Ouders ben ik vrijwilliger”, zegt Hanne. “Het is geen grote vzw. We werken bijvoorbeeld met de expeditie inclusief. Het gaat om een speldoos die we aan het ontwikkelen zijn om kinderen te leren kennismaken met een kind met een beperking.” (EDB)