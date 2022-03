Inzamelactie voor Oekraïne vanuit Ruiselede een gigantisch succes: “Hartverwarmend en immens ontroerend”

De inzamelactie voor Oekraïne, initiatief van de Ruiseleedse dames met Oekraïense roots Galina Melnik en Olena Havrylyuk, werd afgelopen weekend een gigantisch succes. Hun project kon al meteen op de steun rekenen van Vicky Genbrugge van scholengroep Driespan, van zelfstandig transporteur Nico Bonne en van de gemeente.

Zondagmorgen was Franc Vanoost, de partner van Galina, helemaal overdonderd door de eindeloze solidariteit die werd betuigd. “In amper drie uur tijd zat de eerste grote vrachtwagen gisteren al propvol. En nu nog is er constant aanvoer van bruikbare goederen zoals kledij, dekens, voedsel, toiletpapier, pampers en hondenvoer. Dat is fenomenaal en ongezien! Chapeau voor alle vrijwilligers die hieraan hebben meegeholpen”, aldus Franc.

“Deze twee vrachtwagens gaan naar Wervik. Daar worden de goederen overladen en van daaruit met vrachtwagens van een Oekraïense meubelexporteur naar de regio Lviv gebracht. Daar zorgt het leger voor de verdeling. Het is hartverwarmend en zo immens ontroerend al die generositeit te ervaren. Gisteren ging ik hier in een broodjeszaak voor de helpers belegde broodjes halen. Is het voor Oekraïne? Oké, pak maar mee, helemaal gratis. Deze middag brengt een dame voor alle medewerkers verse soep. Ik zorg ervoor dat iedereen hier voldoende drankjes krijgt. Ook vanuit andere steden, zoals Tielt, Izegem en Roeselare, gaat alles eerst Wervik en vandaar naar de hulpbehoevende regio.”

Diep getroffen

Ook Olena is druk in de weer. Ze is zichtbaar ontroerd. De tranen op haar wangen spreken boekdelen. “Ik sta hiervan versteld. Hoe kan ik al deze mensen bedanken? Dat belangeloos samenwerken treft me heel diep. Dit is een tweedaagse die voor immer in mijn hoofd geprent zal blijven. Al die ware gulheid voor de mensen van mijn land. Onvoorstelbaar en onverwacht. Mijn appreciatie is eindeloos.” (RVS)