“Ik ben geboren met zeven hartafwijkingen”: een bloemetje voor Tielien die positief blijft ondanks hartproblemen

“Mijn dochter Tielien verdient dit zo hard! ‘t Is zo een vechtertje”, mailt Laurinda Oliveira Fereirra naar KW. “Ze is 22 jaar, van bij de geboorte had ze zware hartafwijkingen en vele operaties. Toch is ze zo positief. We zijn zo trots op haar.”

“Tielien heeft meerdere katheterisaties, openhartoperaties en donorkleppen op haar longslagader achter de rug. Ze is onlangs gestart met haar eigen kapsalon in een woonzorgcentrum en doet dit zo goed, ze is er zo graag gezien!”

“Recent heeft ze ook dringend een pacemaker moet laten steken… Weer zo’n zware operatie en revalidatie. En dit allemaal terwijl ze net met haar vriend ook in een huisje gaat samenwonen.”

“Ik denk niet dat ik het als kapster ooit beu zal worden”

Het is in het kapsalon van WZC Maria Rustoord in Ingelmunster dat we Tielien Callebert (22) verrassen met een boeketje bloemen. De jonge twintiger groeide op in de Bosmolens in Izegem en woont sinds kort samen met haar vriend Arthon Boddin in Ingelmunster. “Het gaat goed met mij, dankjewel”, steekt Tielien van wal. “Ik kan een redelijk normaal leven leiden zonder medicatie. Ik kan ook sporten al is mijn conditie niet meer wat het geweest is. Zeven maanden geleden is er inderdaad nog een pacemaker ingeplant want mijn hart kon het niet meer alleen aan. Ik ben geboren met zeven hartafwijkingen. Ik ben veel geopereerd maar ik kon altijd blijven doen wat ik graag deed: competitiedansen. Helaas moest ik op mijn zestiende op doktersbevel stoppen want mijn donorklep was versleten. Die laatste maanden werd ik al eens met de ziekenwagen afgevoerd na een danswedstrijd.”

“Gelukkig had ik nog een andere passie waar ik me op kon storten: mijn opleiding tot kapster. Ik ben er na al die jaren nog heel intens mee bezig en volg nog extra opleidingen zelfs tot in Londen. Ik denk niet dat ik dit ooit beu zal worden. Ik ben een sociaal persoon dus dat contact met de klanten en de leuke gesprekken bovenop het coifferen zelf, vind ik de max.” (mlt)