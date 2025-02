Een bloemetje voor Veronike die als brugfiguur bergen verzet voor Bredense scholen

“Graag had ik onze brugfiguur in Bredene Veronike Vervaecke in de bloemetjes gezet”, schrijft Caro Van Mensel van BS De Zandlopertjes. “Dag in dag uit is ze er voor onze school, onze kinderen, onze ouders, onze gemeente…”

“Veronike verzet bergen”, weet zorgjuf Caro. “Ze is lief, meegaand en to the point. Ze helpt onze mensen in armoede, maakt verbinding, verduidelijkt bij afspraken, helpt mensen en kinderen bij de eerste stapjes als ze in Bredene komen wonen. En vooral, Veronike luistert echt naar wat en wie je bent. Samen zoekt ze naar de best mogelijke oplossing als die er is. Veronike is een prachtige vrouw vanbinnen en vanbuiten. Dank je wel, van het team BS De Zandlopertjes uit Bredene.”

“Deze job kan je niet ‘9 to 5′ doen”

“Dat zijn superlieve woorden”, mijmert Veronike als we haar verrassen met het boeketje bloemen. “Typisch iets voor Caro, ze denkt altijd eerst aan de anderen. Maar dat is ook de kern van ons werk. Ik sta dertig jaar in de hulpverlening waarvan vier jaar als brughulp in het onderwijs: de draagkracht en de slaagkans van ons werk ligt in teamwork. Het gaat om engagement en betrokkenheid die oprecht is. Niet te vatten in een ‘9-to-5-job’ dus. Het gaat om respect in de omgang, je mag niet te snel oordelen. Situaties niet minimaliseren maar ook niet overroepen. En luisteren. Vooral luisteren. Ik ben veel aanwezig op de vier Go!-scholen van Bredene, zowel aan de schoolpoort als tijdens zitdagen. De mensen krijgen echt de kans en de tijd om dingen uit te spreken. Iedereen in kansarmoede kampt met schaamte. Door te luisteren en aanwezig te zijn, help je hen die drempel overwinnen.”

Een brugfiguur is er echter niet alleen voor mensen met miserie. Veronike pakt eender welke problemen aan, tot ook het invullen van belastingbrieven. “Sinds corona is de toegankelijkheid tot bepaalde diensten verdwenen. Alles is digitaal, je moet afspraken maken… Ik ben een echte veldwerker. Ik wil bij de mensen zijn. Mildheid is de kern van dit alles. Als iedereen ietwat milder zou zijn in het leven…” (mlt)