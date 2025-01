Een bloemetje voor Nadine: “Eén telefoontje en oma is al weg”

“Mijn oma heeft een zwaar jaar met chemo achter de rug”, mailt Seajay naar onze redactie, “en toch bleef ze altijd klaar staan voor mij en voor de kindjes. Elke dag opnieuw brengt ze voor haar man en haar zoon vers eten op tafel.”

“Ik moet maar naar oma bellen en hop daar staat ze! Mijn oma is eentje uit de duizend. Niemand zal haar ooit kunnen vervangen. Op haar 73’ste springt ze nog rond zoals iemand van 30!! Ik ben super trots op omaatje ook al zeg ik haar het te weinig”, solliciteert de 29-jarige Seajay naar een bloemetje voor oma Nadine.

Wij trokken naar Diksmuide om oma Nadine Meersschaert te verrassen met een boeket bloemen. Nadine woont er samen met Marc Eduwaere (74). Hun zoon Cliff is de papa van Seajay, die op haar beurt mama is van Cyriel (8) en Cylou (3). Nadine en Marc hebben altijd in de buurt gewerkt. Nadine in de textielfabriek Carpet in Diksmuide, Marc in een plaatselijke meubelfabriek en daarna een bouwbedrijf. “We hebben het niet te ver gezocht”, lacht Nadine. “We kunnen alles met de fiets doen.” En laat dat fietsen nu net haar favoriete bezigheid zijn. Op woensdag met de vrienden van Fietsclub KBG in Esen en op vrijdag met de OKRA van Diksmuide.

“Ik ben supertrots op mijn omaatje, ook al zeg ik haar dat te weinig”

Of toch niet… Op de achterkleinkinderen passen, staat nog een trapje hoger. “Dat is mijn alles hé, Seajay en de kindjes”, mijmert oma Nadine. “Seajay heeft wel gelijk, ze hoeft maar te bellen en ik ben weg. Ze woont in Ramskapelle bij Nieuwpoort en ik blijf er dan ook soms slapen als ik er ga babysitten, als ze er eens een paar dagen uit wil met haar partner Kenny. Ik doe dan al gauw eens een strijkje of een wasje. Ik kan het niet laten.”

Enkele jaren geleden werd bij Nadine een tumor ontdekt op haar eierstokken. “Gelukkig was de kanker niet uitgezaaid”, vertelt ze. “Ik heb een hele zware periode met chemo gekend maar eens ik me weer wat goed voelde, was ik al weer op weg.” (mlt)