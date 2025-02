Een bloemetje voor Marleen die al honderden kinderwensen vervulde

“Marleen is dé gedroomde vrijwilliger”, schrijft Myriam Taillaert van Make-A-Wish naar KW. “Vanaf het eerste moment dat Marleen in onze ploeg kwam, heeft ze zich meteen onderscheiden door haar enorme inzet en enthousiasme.”

“Van het organiseren van die wondermooie kinderdromen over het vinden van fondsen tot het zelf organiseren van events, Marleen is steeds van alle markten thuis”, gaat Myriam verder. “Zij is daarbij niet alleen mede-organisator maar zoekt zelf actief naar sponsoring, geeft presentaties in scholen en bedrijven om Make-A-Wish Vlaanderen voor te stellen…. Geen enkele inspanning is haar teveel. Zo begon ze samen met enkele collega’s concerten van Clouseau en Christoff en toneelavonden met Het Prethuis te organiseren. Daarnaast werkt ze volop mee met het organiseren van die prachtige kinderdromen. Een belofte is voor Marleen heilig.”

“Niets lijkt onmogelijk voor ons bij Make-A-Wish”

Het is intussen twintig jaar dat Marleen Verschuere (66) uit Bellegem zich inzet voor de organisatie. Marleen werkte als administratief bediende bij de brandweer van Kortrijk. Halftijds, zodat ze op pad kon om fondsen te werven voor Make-A-Wish. Manlief Eddy Vanoverberghe was metaalbewerker. Samen hebben ze twee kinderen, Jurgen en Virginie, en drie kleinkinderen, Louis, Lucas en Amber. Marleen zorgde in die vrije dagen natuurlijk ook wel voor haar oogappels maar vooral voor haar engagement voor de kinderdromen is opmerkelijk. Met de helikopter over de Grand Canyon? Een kleuterhuwelijk met alles erop en eraan? Geen probleem voor Marleen en haar collega’s. “Niets lijkt onmogelijk voor ons. Ik heb ook geen favoriet. Alle wensen zijn mooi in mijn ogen. Ik ga er altijd alles aan doen om die te realiseren.” (mlt)