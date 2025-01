“Hopen op een even gepassioneerde slager”: Claude en Isabelle nemen straks afscheid van hun slagerij in Aarsele

Inwoners van Aarsele en omstreken hebben het al een tijdje gemerkt: hun favoriete slagerij Claude & Isabelle staat te koop. Isabelle Taveirne blikt terug op hun tijd in Aarsele en de toekomst die voortgaat in Meulebeke. “Intussen hopen we op een enthousiaste overnemer.”

Al sinds 2002 baten Claude Vergote en Isabelle Taveirne samen een slagerij uit. De afgelopen jaren waren dat er zelfs twee, maar nu is het tijd voor verandering. “De kinderen zijn groot geworden, we moeten denken aan onze toekomst.”

Had je zelf ooit verwacht in een slagerij terecht te komen?

“Ik werkte al in de voeding toen ik Claude leerde kennen tijdens het uitgaan. Hij heeft voor slager gestudeerd en wilde een eigen zaak starten. Dat zag ik eigenlijk ook wel zitten, bovendien was ik het al gewoon om in het weekend te werken. Uiteraard was het wel een grote sprong, maar het was Claudes droom om een eigen slagerij te hebben en dus gingen we op zoek. We begonnen onze zoektocht in Aarsele, omdat Claude daar is opgegroeid, maar de overname van de zaak die we op het oog hadden, ging niet door. We hebben zeker nog een tiental andere plekken bezocht in de regio West-Vlaanderen, om uiteindelijk toch weer in Aarsele te belanden, in een slagerij die er al bijna 80 jaar bestond en een overnemer zocht. Daar zijn we dan gestart.”

Het was wellicht een voordeel om een bestaande slagerij over te kunnen nemen?

“Ja, hoewel we in 2004 het hele gebouw toch hebben afgesmeten en een nieuwe slagerij hebben gebouwd, want alles was verouderd. We hebben toen achteraan in de tuin containers gezet om toch nog een voorlopige winkel te kunnen houden. Geloof het of niet, maar op zes of zeven maanden was het hele winkelgedeelte weer opgebouwd. Over het privégedeelte hebben we toch wat langer gedaan. We sliepen in het begin zelfs allemaal in de living, want er was nog geen trap naar boven. Als je jong bent, lukt dat nog allemaal.”

Hoe verdelen jullie de taken in de slagerij?

“Claude staat in het atelier en ik in de winkel. Ook het bureauwerk doe ik en dat werkt eigenlijk heel goed. In 2012 zijn we dan naast Aarsele met La Vache nog een tweede beenhouwerij gestart in Meulebeke. Maar nu de kinderen groter zijn, willen we terug naar één beenhouwerij gaan, waar we de winkel en onze privé strikt gescheiden kunnen houden. We denken immers al aan de toekomst. Als we ooit stoppen met onze zaak, hebben we dan al een huis en moeten we niet meer verhuizen. Maar je denkt toch wel even na voor je zo’n beslissing neemt.”

Hoe waren de reacties in Aarsele toen jullie de sluiting aankondigden?

“De mensen vinden het heel jammer, sommigen hebben we natuurlijk al 23 jaar als klant. Maar net zo goed komen er nu Aarselenaren tot in Meulebeke om daar hun vlees te halen. Voorlopig brengen we ook het vlees nog rond en met de feestdagen konden de mensen komen afhalen. De band is dus nog niet doorgeknipt.”

Intussen staat de slagerij te koop. Aan wie hopen jullie te kunnen verkopen?

“Het liefste aan een gepassioneerde slager. De winkel is nog maar zes jaar geleden volledig gerenoveerd, dus het zou erg fijn zijn als het een slagerij zou kunnen blijven. Maar we staan voor alles open, het pand kan bijvoorbeeld net zo goed ideaal zijn voor een traiteurzaak. Er is een groot atelier bij en ook het privégedeelte staat helemaal op punt. Alles is dus instapklaar.”

“Nu de kinderen groter zijn, willen we terug naar één beenhouwerij”

“We hopen uiteraard op een gedreven persoon. Die komt sowieso terecht in een mooi dorp waar al heel wat voorzieningen zijn, zoals een bakker naast de deur, een apotheker, enkele restaurants en straks zelfs een brillenzaak. Ook de school is vlakbij en er is veel passage.”

Geen kans dat een van de drie zonen de zaak overneemt?

“Nee, er zijn geen ambities, ze kiezen allemaal voor iets anders. De middelste heeft bijvoorbeeld voor bakker gestudeerd, maar wil nu aan de slag in de zorg, iets wat hij ontzettend graag doet. Als ouder heb je er veel voldoening van als je ziet dat je kinderen doen wat ze graag doen. De jongste helpt wel regelmatig in de weekends en ook met de feestdagen stond hij in de zaak.”

Jullie hebben ongetwijfeld een drukke periode achter de rug. Wat was er tijdens de feestdagen populair?

“De gourmet blijft toch goed verkopen en ook hertenkalf blijft al jaren een topper. We zagen het koopgedrag van onze klanten de afgelopen jaren natuurlijk wel veranderen. Zo kiezen ze nu vaker voor dagschotels en klaargemaakte gerechten, maar als slager ga je dan mee in die evolutie. Claude is ook iemand die graag charcuterie en salades maakt, wat een troef is. Daarvoor komen mensen nog graag eens naar een slagerij. Bovendien slacht Claude ook zelf. Hij gaat de dieren bij de boeren gaan uitkiezen en brengt ze zelf naar het slachthuis. Er kruipt dus nog veel ambacht in onze stiel. Dat willen we zo behouden, want we vinden dat dat nog de échte slager is.”

Meer info over het pand via www.era.be