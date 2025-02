“Blij dat onze sport zo eens in de kijker staat”: waterpolospeler Brent Wyffels is sportman van het jaar

Brent Wyffels werd recent verkozen tot sportman van het jaar in Tielt. Een titel die hij vooral opdraagt aan de sport waar hij zo van houdt. “Ook ons U18-team was genomineerd en won.” Ondertussen zette Brent ook de stap van TZK naar Moeskroen en stevent hij met die ploeg af op de landstitel.

Op de uitreiking van de Tieltse Sportprijzen was het de waterpoloclub die dubbel feest mocht vieren. Brent Wyffels klopte Matthias Allegaert (triatlon) en Lomme van den Meerssche (wielrennen) en haalde het als sportman van het jaar. “Ik was voorgedragen door TZK. Vorig seizoen werd ik vijfde in de topschuttersstand van de Super League. Ik speel ondertussen niet meer bij de club waar ik eigenlijk alles geleerd heb, ik kon een transfer maken naar topploeg Moeskroen. Daar deed ik ondertussen al internationale ervaring op, we speelden er de kwalificaties voor de LEN Challenger Cup in Slovakije. Dat alles samen zorgde ervoor dat TZK me voordroeg als sportman van het jaar.”

Hoe belandde je in de sport?

“Onze pa speelde waterpolo, zo zijn mijn broer Yarne en ik er ook ingerold. Als kind gingen we kijken naar zijn wedstrijden, we leerden ook snel zwemmen en kregen de basistechnieken onder de knie.”

Wat trekt je vooral aan in de sport?

“Het is een heel veelzijdige sport. Je moet ook een allround atleet zijn om het te kunnen spelen, want er komt zowel kracht als techniek bij kijken. Zelf speel ik als linkshandige op de rechterkant. Het is ook een contactsport, want onder water wordt wel getrokken en geduwd. In de Super League zijn er twee scheidsrechters die dat allemaal in het snotje kunnen houden.”

Na al die jaren bij het vertrouwde TZK ging je voor een nieuwe uitdaging!

“Ik heb altijd bij Tielt gespeeld, maar er was eerder al interesse van Moeskroen. Toen studeerde ik nog en hield ik de boot af. Maar met Tielt zijn we vorig seizoen gezakt, de club speelt nu op het tweede hoogste niveau. De voorzitter van Moeskroen polste opnieuw en nu lagen de kaarten anders. Ik kon op die manier op het hoogste niveau blijven spelen.”

“Gezien de situatie met het Tieltse zwembad moesten we nu ook al altijd in Roeselare gaan trainen en spelen. In tijd is een verplaatsing naar Moeskroen maar ietsje langer dan naar Roeselare. De club maakte ook duidelijk dat ze echt geloven in mij, voor mij was het een unieke kans. Vorig jaar wonnen ze de dubbel, dit jaar is dat opnieuw de bedoeling. We staan overigens aan de leiding.”

Hoe verliep de aanpassing aan je club Moeskroen?

“Het was toch wel een stap in het duister, ik had 17 jaar voor Tielt gespeeld. Moeskroen kende ik natuurlijk wel als tegenstander, maar je moet toch altijd afwachten of het gaat klikken. Maar het is een warme, familiale club. De voertaal is er uitsluitend Frans, ik ben de enige Vlaamse speler in de selectie. Er wordt ook ferm ingezet op sociale media, bij thuiswedstrijden zitten er wel 200 tot 300 toeschouwers. Toch niet onaardig voor een onbekende sport. Want dat blijven we toch in België. In onze omringende landen is het allemaal wat grootser. Je moet ook al een zwembad hebben dat geschikt is, het moet overal minstens 1m80 diep zijn. Er van leven is hier geen optie, het is echt een hobby. Profspelers zijn er niet bij ons.”

Je bent nu ook al anderhalf jaar aan de slag: wat doe je precies?

“Door Hyphen Finance, dat zijn hoofdzetel heeft in Antwerpen, word ik uitgestuurd naar klanten waar ik aan de slag ga op hun financiële dienst. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de vervanging van iemand die zwanger is, tot het opstarten van een gloednieuw project. Gemiddeld duurt zo’n opdracht een klein jaar, het is ook erg gevarieerd werk en je leert veel aspecten van de job én heel wat mensen kennen natuurlijk.”

KSA was je andere grote passie!

“En dat zit nog altijd in mijn hart. Ik help ook nog de leiding begeleiden. Van de derde kleuterklas tot vorig jaar was ik er actief, ik geloof dat ik in al die jaren geen enkel kamp gemist heb. Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt, net als in de waterpoloclub in Tielt natuurlijk.”

Maar die moest je nu achterlaten om in Moeskroen sportieve doelen na te streven?

“Dat blijven mijn vrienden uiteraard, van zodra de gelegenheid zich voordoet, trekken we er samen op uit. Net als met mijn KSA-maten waarmee je heel wat leuke herinneringen deelt.”

En wat kreeg een winnaar op de Tieltse sportprijzen?

“Een cadeaubon om te spenderen in Tieltse handelszaken. Goed gezien, dat kun je altijd gebruiken en zo worden de lokale handelaars ook gesteund.”