“Op eerste date kwam idee van wereldreis al aan bod”: Gaëtan en Febe vertrekken straks op wereldreis

Gaëtan Adriaen en Febe Van Dyck





Privé: Febe (26) en Gaëtan (30) wonen in Tielt. Gaëtan is afkomstig van Zwevezele, Febe van Heist-Op-Den-Berg.

Studies en loopbaan: Febe is dierenverzorger van opleiding en is gespecialiseerd in wilde dieren. Ze werkt bij vzw De Zonnegloed Sanctuary in Oostvleteren. Gaëtan studeerde IT, maar is actief als foto- en videomarketeer bij Vlaemynck in Tielt.

Vrije tijd: Ook in haar vrije tijd is Febe vooral bezig met dieren, daarnaast sport ze graag. Gaëtan houdt ervan om op stap te gaan met vrienden, of met Febe iets leuks te doen.