“Door Mathea voelen we ons verbonden als gezin”: Eva en Astrid Hoornaert kijken uit naar musical Assepoester

Op de bovenverdieping van het Gildhof bruist het van de energie. Musicalgezelschap Mathea is er zich volop aan het voorbereiden op de musical Assepoester, die ze binnenkort opvoeren in de Europahal. Tussen alle bedrijvigheid vind je ook de zussen Eva en Astrid Hoornaert terug. Opgegroeid met Mathea en intussen een belangrijk onderdeel van het netwerk. “De muziek van Assepoester? Magisch.”

Dat Astrid en Eva de liefde voor musical met de paplepel hebben binnengekregen, valt niet te verbazen. Papa Tom Hoornaert is immers de stichtende kracht achter musicalgezelschap Mathea. Muziek was dan ook nooit ver weg ten huize Hoornaert. Dat zijn passie aanstekelijk werkte, blijkt wel uit het feit dat beide zussen intussen zélf verbonden zijn aan de groep.

Astrid: “We waren pas 8 en 6 jaar oud bij de eerste musical van Mathea en waren er altijd bij als het repetitie was. Niet dat we dat moesten, maar we vonden het gewoon heel tof om het allemaal mee te maken, het proces van het ontstaan van die hele musical. We voelden ons echt helemaal thuis tussen iedereen die aan die musicals meewerkte. Uiteindelijk is dat blijven evolueren, tot Eva uiteindelijk zelf meespeelde in The Sound of Music en ik met mama achter de schermen aan de rekwisieten werkte. Intussen speel ik voor de tweede keer mee in het orkest, de vorige keer als violiste en deze keer als slagwerker.”

Eva: “Zelf speel ik nu niet meer mee, maar intussen ben ik wel bij het bestuur van Mathea gegaan. Ik regel nu heel wat achter de schermen. Voor mij is dat beter haalbaar, want intussen woon ik niet meer zo dicht bij Tielt. Al die repetities bijwonen, de groep is er al aan begonnen in mei, zou voor mij niet meer haalbaar zijn. Maar op deze manier blijf ik toch intens verbonden met Mathea.”

Kijken jullie nu met een andere blik naar Mathea, nu je zelf betrokken bent?

Eva: “Nu ik zelf bij het bestuur ben, merk ik wel dat heel wat dingen na al die jaren echt al op rolletjes lopen, bijna als vanzelfsprekend zijn. Maar we denken ook wel mee om hier en daar toch wat te vernieuwen en er wordt naar ons geluisterd. Zo probeer ik nu meer in te zetten op onze sociale media, iets wat ik samen met Astrid doe. Zij zorgt voor de foto’s en ik plan alle berichten in. Daarnaast ontwerp ik graag dingen, denk maar aan de viptickets. Het is leuk om ideeën te kunnen aanbrengen.”

“De balans tussen het muzikale en het acteren is echt heel leuk”

Astrid: “Ik speel nu mee als slagwerker in het orkest, wat zorgt dat ik slechts een aantal repetities heb. Omdat het aantal repetities samen met de cast zo beperkt is, wordt er wel van ons verwacht dat we de partij door en door kennen. Als je weet dat het grootste deel van het orkest bestaat uit professionele muzikanten, geeft dat ook wel wat stress. Uiteraard wil ik het zeker goed doen, want papa heeft het dirigeerstokje vast. Maar ik vind het echt leuk. Door klein slagwerk aan de muziek toe te voegen, creëer je extra magie. Het is veel wachten en tellen, maar als die slag dan precies op het juiste moment komt en ik een veelbetekenende positieve blik van papa krijg, dan is het echt plezant om een deel te zijn van iets wat zoveel groter is.”

Eva: “We voelen ons ook echt wel een deeltje van Mathea. Mama helpt nog steeds mee met de rekwisieten, dus we zijn hier als hele gezin mee bezig. Aan tafel is Mathea dan ook geregeld het gespreksonderwerp. Dat schept een band, is iets wat ons samenbrengt en waarvan we merken dat we met de gezinsleden ook écht op dezelfde golflengte zitten. De namen van alle gezinsleden vormen trouwens het woord Mathea, dus we zijn er zelfs létterlijk een deeltje van.”

Voor de nieuwe productie koos Mathea de musical Assepoester. Zijn jullie tevreden met die keuze?

Eva: “Absoluut, het is een échte musical, waar de zang heel belangrijk is.”

Astrid: “De balans tussen het muzikale en het acteren is echt heel leuk. Mathea kiest ook steevast voor een live en zichtbaar orkest, wat een extra dimensie is.”

Eva: “Op de auditie kwamen meer dan 70 kandidaten af, voor iets minder dan 30 rollen. Dat maakte de keuze best wel moeilijk, want er waren véél goede audities. Maar nu zitten we dus met een cast die bestaat uit nieuwe gezichten en oudgedienden. Het niveau van al onze acteurs is dan ook erg hoog.”

Astrid: “Ik ben deze keer een enorme fan van de muziek, die is echt prachtig en magisch.”

Assepoester, de zesde productie van Mathea, speelt op vrijdag 28 februari om 19.30 uur, zaterdag 1 maart om 14.30 en 20 uur en zondag 2 maart om 15 uur. Alle voorstellingen vinden plaats in de Europahal in Tielt. De regie is in handen van Lander Van Loocke, het muzikale van Tom Hoornaert en de choreografie van Evelyne Delameillieure. Tickets kosten 28 euro, 23 euro voor jongeren, en zijn nog beperkt te bestellen via www.mathea.be.