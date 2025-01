“Mooie kans om nieuwe mensen te leren kennen”: Lieve Dosogne (53) trekt LETS Tielt, waar je spullen en goederen ruilt tegen Tannekes

Afgelopen weekend hield LETS Tielt een nieuwjaarsbijeenkomst om hun werking in de kijker te zetten. Trekker is Lieve Dosogne, een overtuigd letser. “Het is een heel mooie kans om nieuwe mensen te leren kennen”, aldus de Tieltse.

Lieve Dosogne kwam zo’n tien jaar geleden zelf bij het letsen uit. LETS staat voor ‘Local Exchange and Trading System’. “Het is een wereldwijd systeem dat ook in Vlaanderen een dertigtal groepen telt”, legt Lieve uit. “Letsen is eigenlijk een ruilsysteem waarbij goederen en diensten verruild worden voor punten. Er komt dus geen geld aan te pas, we waarderen elkaar met letspunten. In Tielt noemen we dat Tannekes, maar in andere streken krijgt dat een andere naam. Die punten kan je dan zelf weer verruilen voor een nieuwe dienst. Zo kan je dus aan de ene kant iets doen wat punten oplevert en aan de andere kant die punten zelf gebruiken om hulp in te roepen of goederen te verkrijgen bij iemand anders.”

Wat kan er dan worden verletst?

“Alles is mogelijk. Dat kan gaan over iemand met een aanhangwagen die dingen verhuist of naar het containerpark gaat, tot een taart bakken, een fiets herstellen, klusjes in de tuin doen zoals de haag scheren… Zelfs workshops geven zit er tussen. Alles is mogelijk. Je biedt iets aan wat je zelf graag doet en wat je nodig hebt of niet graag doet, daarvoor zoek je een letser die het voor jou kan doen. Zo is dat een win-win voor iedereen.”

Hoe ben je er zelf mee in contact gekomen?

“Het bestaat al een hele tijd in Vlaanderen en intussen ook al meer dan 10 jaar in Tielt. Ik had er dus al wel van gehoord en het leek me een ideale manier om na mijn scheiding nieuwe mensen te leren kenen, maar ook om kleine klusjes te laten uitvoeren die ik zelf niet kon.”

Mag ik je intussen de trekker noemen van LETS Tielt?

“In feite wel. Er is een kernteam dat regelmatig samenzit om te kijken wat we kunnen aanbieden vanuit de groep zelf naar activiteiten toe. We merken immers dat die activiteiten ervoor zorgen dat mensen elkaar beter leren kennen, wat de drempel weer verlaagt om hulp in te roepen of spullen te verletsen. We stellen een programma op, maar onderhouden ook de website en Facebookpagina met leden van het kernteam.”

Hoeveel letsers telt Tielt nu?

“Een vijftigtal, al zijn er ook wat slapende leden die lid zijn, maar er weinig mee doen. Aan de andere kant hebben we een harde kern die zelf regelmatig het systeem gebruikt.”

Letsen is ook goed voor het milieu, spullen worden immers opnieuw gebruikt. Is ook dat een drijfveer?

“Ik ben daar zelf wel mee bezig en ook de meeste letsers zijn ervan overtuigd dat je dingen die je zelf niet meer gebruikt via LETS kan aanbieden om het zo een nieuw leven te geven. We hebben in onze groep ook iemand die graag knutselt en regelmatig via het LETS-systeem dingen herstelt, waardoor er niet meteen iets nieuws gekocht moet worden. Hetzelfde met kleren herstellen, iets wat anders heel duur kan zijn. Maar dankzij de letspunten tonen letsers hun waardering niet in euro’s, maar in tijd.”

Bereiken jullie met het systeem alle leeftijden?

“We hebben letsers van alle leeftijden, maar het is uiteraard zo dat een jonge mama die vooral baby- of kinderkleren wil verletsen, minder geneigd zal zijn om bij de groep te komen als er geen leeftijdsgenoten zijn. Iedereen is bij ons welkom, deze zomer hadden we zelfs enkele jonge twintigers die via een stage bij ons een talentenworkshop zijn komen geven.”

“Letsers tonen hun waardering niet in euro’s, maar in tijd”

“Mensen reageren in het algemeen heel enthousiast als je vertelt over het systeem. Ze vinden het leuk, maar om het effectief te gaan doen, dat is toch nog iets anders. Mensen denken soms dat ze daar heel veel tijd in moeten steken, of dat ze niets aan te bieden hebben. Maar eigenlijk vraagt het weinig extra tijd en heb je meer te bieden dan je denkt. Al is het maar eens boodschappen doen voor iemand. Dat hoeft niet altijd heel veel van je te vragen.”

Is er dan nog een probleem met de bekendheid van het systeem?

“Ja, ondanks het feit dat letsen al 30 jaar bestaat, zijn er nog altijd heel veel mensen die er nog niet van gehoord hebben, jammer genoeg. Het blijft een pijnpunt. In West-Vlaanderen zijn alle letsgroepen er dan ook hard mee bezig om het meer bekendheid te geven. Het blijft nog altijd werken. Maar hoe meer mensen er meedoen, hoe leuker het voor iedereen wordt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie afgelopen weekend mochten we drie nieuwe leden inschrijven en dat is fijn. Er kan trouwens ook met andere groepen van Vlaanderen geletst worden. Zo kan iemand uit Oostende bijvoorbeeld een studio of kamer verletsen en kan je via je punten daar eens op vakantie.”

Waar kunnen geïnteresseerden terecht?

“Ze kunnen best even een mailtje sturen naar letstielt@gmail.com of me bellen op 0496 55 89 72. Er is ook een website van LETS Vlaanderen, daar staat heel wat informatie op, ook over de Tieltse groep.”