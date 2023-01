Hilde Wysselinck is de Krak van Ledegem: “Ik probeer een babbeltje te slaan met iederéén”

“Ik ben hier heel gelukkig”

Wat deed je voor je als cafébazin aan de slag ging?

“Tijdens mijn studies volgde ik snit en naai bij de Grauwe Zusters in Roeselare en in de naaischool in Ingelmunster. Nadien deed ik nog een cursus bedrijfsbeheer en patroontekenen. Ik heb een tweetal jaar een kledingwinkel in Wervik gerund en daarna tien jaar in de kledingzaak Ro-Time in Dadizele gewerkt. Daarnaast ging ik soms helpen, in onder andere café Den Biechtstoel in Dadizele. Toen is ook het idee ontstaan om zelf een café te beginnen.”

Bie Kasse is het derde café dat je uitbaat. Heb je nog plannen?

“Nee, Bie Kasse is mijn laatste plek. We zijn maandenlang bezig geweest met alles goed in te richten. Dankzij de eigenaar kunnen we hier aan de slag. De naam van het café is een ode aan hem en zijn vader. Ik voel me hier ondertussen ook thuis. Met de batjes maakten we direct een goede start. Ik ben hier heel gelukkig.”

Had je verwacht dat je Krak zou worden?

“Totaal niet. Ik ben zelf niet van Ledegem afkomstig en doe hier toch nog niet zolang café. Mijn man twijfelde ook. In het café heb ik aan de trouwe klanten wel altijd gevraagd of ze op mij wilden stemmen. Blijkbaar hebben er heel veel mensen op mij gestemd. Ik ben hen daar erg dankbaar voor.”