Herbert Verhaeghe heeft genoten van jaar als Krak van Kuurne: “Mooie vorm van erkenning”

Na een nek-aan-nekrace werd Herbert Verhaeghe vorig jaar uitgeroepen tot Krak van Kuurne. Daaraan denkt de zanger/presentator dankbaar en met voldoening terug. 2022 was voor hem een mooi jaar en voor 2023 heeft hij alweer heel wat plannen.

“2022 was voor mij een heel bijzonder jaar”, vertelt Herbert. “Het was het jaar waarin we de draad van ons normale leven opnieuw konden oppikken en dat had sowieso te maken met de hoge vaccinatiegraad. Dat ik Krak van Kuurne ben geworden, heb ik ongetwijfeld te danken aan het feit dat ik als vaccinatie-ambassadeur heb geprobeerd om inwoners over de streep te halen om het vaccin te nemen. Heel wat gevaccineerde mensen zagen zo dat het stukje bij beetje weer goed kwam en dat ze vervolgens weer met een zichtbare glimlach, zonder mondmasker, mensen konden begroeten.”

Met plezier teruggekeerd

De verkiezing als Krak heeft niet echt tot grote wijzigingen in zijn leven geleid. “De meeste mensen in Kuurne weten, onder meer dankzij jullie berichtgeving, wie Herbert is en wat ik zo allemaal uitspook in mijn leven. Dat ik de titel van Krak heb mogen dragen, is wel een mooie vorm van erkenning. Weten dat een gemeente achter je staat in wat je doet, is echt tof. En, eerlijk is eerlijk: het is nergens zo goed wonen als in Kuurne. We hebben even in Waregem en Harelbeke gewoond, maar zijn met plezier naar hier teruggekeerd.”

Voor 2023 heeft Herbert mooie vooruitzichten. Op 18 maart treedt hij op in zaal Kubox tijdens de 900-minuten-fuif naar aanleiding van 900 jaar Kuurne. En op 1 april stelt hij tijdens zijn verjaardagsconcert in Salons Mantovani in Oudenaarde zijn nieuw album voor. Ook is Herbert blij dat hij dit jaar mag doorgaan met de presentatie van ‘Klaarwakker’, het ochtendprogramma van Radio 2 BeneBene. (BRU)

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari opwww.KW. be/krak.