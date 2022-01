Krak van Kuurne: “Als corona-ambassadeur probeer ik te sensibiliseren”

Zanger/presentator en corona-ambassadeur Herbert Verhaeghe (47) kreeg in Kuurne de titel van Krak toegekend. Zijn inzet om mensen die twijfelden over hun vaccinatie over de streep te halen, zal daar ongetwijfeld toe bijgedragen hebben.

Het heugelijke nieuws dat hij gewonnen had, was een totale verrassing voor Herbert Verhaeghe. Hij had de titel niet verwacht. “Erkenning in je eigen gemeente is het mooiste dat je kunt krijgen”, opent Herbert de babbel.

“Het is iets dat je moet verdienen. Toen ik vorig jaar tijdens de vakantie één van de optredens verzorgde op de Kuurnse kiosk, deed de grote opkomst me heel veel plezier. Als Kuurnse ezel en presentator op Radio 2 probeer ik mijn eigen gemeente zoveel mogelijk in de kijker te plaatsen.”

Corona

“Gezien het coronajaar 2021 heel wat geschrapte optredens met zich meebracht, kwam er veel tijd vrij. Tijd die ik als corona-ambassadeur spendeerde om mensen te sensibiliseren rond vaccinatie. Een van de mooiste momenten vorig jaar was ongetwijfeld toen ik samen met Bart Herman een duet opnam ten voordele van Het Ventiel, iets wat ze erg wisten te waardeerden.”

De eerste pasjes in de muziekwereld zette Herbert in 1999 als leadzanger van het groepje Spoorloos, nadat Huis Van Wonterghem de leden van de groep toevallig had samengebracht. Een optreden bij Radio 2 West-Vlaanderen van Spoorloos, die kleinkunst bracht, trok de aandacht van de toenmalige verantwoordelijke van Radio 2 West-Vlaanderen, waardoor Herbert, die op dat moment als jeugdwerker tewerkgesteld was bij het Bisdom Brugge, zo de aanbieding kreeg om er als presentator aan de slag te gaan.

“Muziek is als het bloed dat door mijn aderen vloeit”, gaat hij verder, “Toen ik actief was als leider in de KSJ Kuurne, stond zingen tijdens de werking altijd hoog op mijn lijstje. Als je weet dat het openingslied van KSA Ambroos (tegenwoordig wordt alleen nog de term KSA gebruikt, red.), dat al 30 jaar lang gebruikt wordt, ooit door mij werd geschreven, dan mag ik daar wel trots op zijn. (lacht). Ik koester alvast mooie herinneringen aan de tijd dat ik actief was bij KSJ Kuurne. Het was trouwens ook de plaats waar ik mijn echtgenote Elke zo’n 30 jaar geleden leerde kennen. Al onze kinderen traden in onze voetsporen en sloten zich ondertussen aan bij de KSA.”

Naast radiopresentator is Herbert ook één van de TV-gezichten van MENT TV. Toen hij één van zijn singles ter promotie binnenbracht op de redactie van MENT TV, volgde een rondleiding, waarna hij een jobaanbieding kreeg om er een programma te verzorgen.

Rooskleurig

Met een nieuwe single in de pipeline ziet Herbert 2022 rooskleurig tegemoet. “Ik hoop dat het ergste van corona stilaan achter de rug is en we ons oude leven opnieuw kunnen opnemen”, zegt hij. “Het zou alvast prachtig zijn mocht mijn verjaardagsconcert in Salons Mantovani in Oudenaarde op 2 april kunnen doorgaan. Daar hoop ik mijn nieuwe single voor te stellen aan de fans. Eigenlijk bruis ik momenteel van de toekomstplannen, maar of deze allemaal snel te realiseren vallen, zal corona bepalen. Mijn jaar kon echter niet beter van start gaan dan met deze erkenning als Krak van Kuurne. Ik ben dan ook iedereen die zijn stem uitbracht op mijn naam heel dankbaar!” besluit Herbert. (BRU)

BIO Privé Herbert Verhaeghe (47) werd op 30 maart 1974 geboren in Kortrijk en groeide op in Kuurne. Vorig jaar vierde hij zijn 25-jarig huwelijk met Elke Callens. Daarnaast is hij de papa van Laura, Robin en Anne en is hij woonachtig in de Boomgaardstraat. Opleiding Herbert studeerde voor leraar lager onderwijs, maar stond slechts zes maanden voor de klas. Het lesgeven ruilde hij in om relatiebeheerder te worden bij een grootbank. Vooraleer hij presentator werd bij Radio 2, werkte Herbert ook even als jeugdwerker bij het bisdom Brugge. Vrije tijd De weinige vrije tijd die Herbert heeft, besteed hij aan een partijtje badminton of aan een wandeling met zijn gezin.