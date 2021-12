Vierde coronagolf veel zwaarder dan verwacht in Oostendse ziekenhuizen

Ook al is het aantal opgenomen patiënten al wat gedaald in vergelijking met vorige week, de vierde coronagolf hakt er ook in de Oostendse ziekenhuizen zwaar in. Longarts Geert Desmet van het AZ Damiaan staat al sinds het begin van de coronacrisis in de frontlinie. Deze vierde golf is anders, zegt hij. “We hadden niet gedacht dat het zo zwaar zou zijn.”

Geert Desmet is als pneumoloog verbonden aan het AZ Damiaan. Ook tijdens deze vierde coronagolf staat hij opnieuw in de frontlinie. “Iedere golf tot nu toe is anders”, vertelt hij. “De eerste golf was een en al onbekendheid. We wisten niet goed aan wat we ons precies moesten verwachten. De tweede en derde golf kenmerkten zich vooral door het groot volume aan patiënten. Nu hadden we de kennis, maar toch merkten we dat de ziekte door de varianten ook iedere keer weer anders is.”

En nu zitten we dus middenin de vierde golf. “Deze keer is het een combinatie van verschillende factoren. We wisten dat die golf er zat aan te komen, maar we hebben toch iets meer zieken dan verwacht. Er is ook veel meer uitval van personeel dan de vorige golven. Doordat ze zelf ziek worden, of hun gezin in quarantaine moet.”

Voortdurend aanpassen

Wat ook meespeelt volgens de arts, is het feit dat er natuurlijk heel wat andere patiënten zijn die niet-covidzorg nodig hebben. “Dat zorgt ervoor dat we ons voortdurend moeten aanpassen. Als we de covid-zorg moeten opschalen, dan wil dat zeggen dat we afwegingen moeten maken, want de reguliere zorg moet natuurlijk ook nog verder lopen. Er kunnen ook geen tien bedden leeg zijn, bedden moeten altijd in gebruikt zijn zodat mensen de nodige zorg krijgen. Het is dus constant gepuzzel, zeker voor de verpleegkundigen die de planning maken.”

De kustregio bleef relatief gespaard door de hoge vaccinatiegraad

Ook voor het personeel is deze vierde golf zwaar, erkent de arts: “Hier aan de kust zitten we met een vrij oude populatie. Als er dan drie, vier overlijdens in een week tijd zijn, dan went dat niet. Dat is nooit gemakkelijk voor het personeel.”

Toch ziet Geert Desmet ook enkele lichtpuntjes: “Momenteel liggen er ongeveer 30 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat valt mee, zeker in vergelijking met vorige golven. Toen hadden we veel meer mensen uit de woonzorgcentra, die bleven ook langer. Dat is vandaag het geval niet. Nu zijn er veel opnames, maar mensen blijven meestal maar een drietal dagen en kunnen dan alweer naar huis. Of dat door de vaccinaties komt? Dat denken we wel. Het is nog altijd erger dan de griep, zeker, maar het schuift wel meer op. Het virus is vandaag ook zo wijdverspreid onder de bevolking, dat we nog iets opvallends zien: mensen die worden opgenomen voor iets anders, een breuk of dergelijke, en dan ook positief blijken. Zij komen dan ook op de covidafdeling terecht, terwijl dat eigenlijk niet het hoofdprobleem is. Dat zorgt op die manier ook voor extra belasting natuurlijk; de artsen en verpleegkundigen van de andere afdelingen die tot ginder moeten komen. Het is een challenge, zeker.”

Aan het plafonneren

“We moeten in alle eerlijkheid zeggen dat we aan de kustregio relatief gespaard zijn gebleven”, gaat de longarts verder. “Aan de kust hebben we ook een erg hoge vaccinatiegraad. Van de 18-plussers is er zo’n 93,2 procent volledig gevaccineerd. We zien dus wel dat de meerderheid van de mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, gevaccineerd is. Omdat er dus zo weinig mensen géén prik hebben gekregen. Maar die worden wel drie keer zo vaak opgenomen. De mensen die worden opgenomen, die hebben heel vaak een achterliggende aandoening zoals suikerziekte, overgewicht, bloedziektes, mensen die orgaantransplantaties kregen.”

Geert Desmet. © AZ Damiaan

Toch is de dokter ook een beetje hoopvol: “Ik heb de indruk dat het hier aan de kust aan het plafonneren is. Er zullen nog golven volgen, dat is zeker. En deze hadden we ook wel verwacht, alleen niet in deze mate. We hadden rekening gehouden met een 20-tal patiënten, geen 30 mensen zoals nu. Het is dus zwaarder dan we verwacht hadden. Wat we wel merken, is dat de booster echt een effect heeft op de mensen die in de woonzorgcentra wonen. Het valt echt op. We hopen dus dat we binnen een paar dagen het effect beginnen merken van die booster op de populatie van 65-plussers. Omikron? Die variant zullen we hier ongetwijfeld ook zien. Maar dat zien we dan wel. En we gaan ons ongetwijfeld weer aanpassen”, geeft de dokter nog mee.