Zorginspectie stelt 19 inbreuken vast bij rusthuis in Oostrozebeke: “Zowel psychologisch als financieel een sanctie”

Het woonzorgcentrum in Oostrozebeke waar drie bejaarden mogelijk het slachtoffer waren van moord door een overdosis insuline krijgt de nodige maatregelen opgelegd door de Zorginspectie.

Vorige week kwam naar buiten dat in woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke in 2020 en 2021 mogelijk drie bewoners vermoord zijn met een overdosis insuline. Vijf anderen overleefden de moordpogingen wel. Het onderzoek zou al twee jaar aan de gang zijn, maar de dader wordt nog altijd niet gepakt.

Het voorlopige verslag van de inspectie is klaar en daarin worden maar liefst 19 inbreuken opgesomd. Volgens VTM heeft de Zorginspectie nu ingegrepen bij Rozenberg en mag het woonzorgcentrum de komende twee maand geen nieuwe bewoners meer opnemen.

Rapportering

“Dat is zowel psychologisch als financieel een sanctie”, klinkt het bij Dirk Dewolf, topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Er wordt ook een expert aangesteld die alle procedures zal evalueren. Elke week moet Rozenberg daarover rapporteren bij het Agentschap.

“Als die periode van twee maanden geen tastbaar resultaat oplevert, kunnen wij die opnamestop nog verlengen. We kunnen in het uiterste geval ook de erkenning intrekken, dat komt erop neer dat de voorziening zou moeten sluiten. Dat is een heel drastische maatregel, waar we niet licht over zullen gaan”, vertelt Dewolf.

