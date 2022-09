Rusthuismoorden doen denken aan ‘diaken des doods’ die vijf ouderen vermoordde

De rusthuismoorden in Oostrozebe doen enorm denken aan de ‘diaken des doods’ Ivo Poppe uit Wevelgem. In 2018 werd hij veroordeeld tot 27 jaar cel voor oudermoord en vier moorden. De slachtoffers waren allen ouderen die hij “uit hun lijden wou verlossen”, onder meer in het Sint-Jorisziekenhuis in Menen.

De eerste moord die diaken Ivo Poppe pleegde, was die op zijn oom Maurice Vanhaverbeke in 1978. Poppe was toen als verpleegkundige – vooral ‘s nachts – aan de slag in het Sint-Jorisziekenhuis. Maurice Vanhaverbeke (79) werd verstikt met een kussen. Het is de enige keer dat Poppe zo moordde. Zijn andere oom Leo (81) gaf hij in 1986 een overdosis Valium, alle andere moorden pleegde hij door de slachtoffers een dodelijke injectie met lucht te geven.

“Ik trok de spuit vol lucht, 60 tot 100 cc, en injecteerde dat in de aders van die doodzieke mensen”, bekende hij aan de speurders. Volgens Ivo Poppe waren zijn slachtoffers allemaal terminaal zieke bejaarden, die hij “uit hun lijden wilde verlossen”.

Diaken des doods

In 2011 nam Ivo Poppe ontslag als verpleger in het ziekenhuis en wijdde hij zich voluit aan zijn taak als diaken. Net voor hij de ziekenhuisdeur achter zich dichttrok, vermoordde hij nog zijn eigen moeder Ivonna Vanhaverbeke (90). In 2004 had hij ook al zijn schoonvader Gerard Vercaemer (80) gedood, een moord die hij pas drie maanden na zijn arrestatie in het voorjaar van 2014 durfde bekennen aan zijn eigen vrouw. De psychiater bij wie hij toen te rade ging – en aan wie hij de moorden bekende – sloeg uiteindelijk alarm bij de politie en zorgde er zo voor dat Ivo Poppe alsnog achter de tralies belandde.

Naast de moorden op zijn familieleden, achtte de assisenjury hem ook schuldig op de moord van Irma Parmentier (84) in 1993. Hij stond ook nog terecht voor de moord van Marguéritte Blondeel en het gerecht verdacht hem ervan om nog minstens vier andere, niet-geïdentificeerde slachtoffers gemaakt te hebben. Die feiten werden echter niet bewezen.