In Oostrozebeke reageert men geschokt: van “Het is een mysterie” tot “Dit is een doofpotoperatie”

De een hoorde het deze morgen nog in Keulen donderden, de andere wist al langer dat er iets gaande was in WZC Rozenberg. Nu de rusthuismoorden bekend raakten, heeft iedereen wel zijn mening.

Oostrozebeke is een gemoedelijk dorpje. Er wonen ruim 8.000 mensen en op de woensdagmorgen dat de rusthuismoorden Oostrozebeke plots in het nationale nieuws brachten, is het ook rustig in het centrum. Behalve dan misschien bij Stijn Manhaeghe die sinds 2002 Huis Debouverie open houdt. De krantenzaak werd al in de jaren zestig opgestart en draagt nog steeds de familienaam van zijn moeder. “Ik ben ook altijd Stijn van Boevrietjes gebleven”, zegt hij.

“Ik kom van Kanegem, ik weet van niets”

Samen met een geboren en getogen Oostrozebekenaar, die jarenlang in de Kerkstraat een voedingszaak uitbaatte, stappen we zijn winkel binnen. De man had het nieuws nog niet vernomen. “Ik kom van Kanegem en weet van niets”, haalt hij er een oud spreekwoord bij. Maar dat zal veranderen want zijn gereserveerde krant wordt hem in de hand gestopt. “De kranten zijn uitverkocht,” zegt Stijn even voor 10 uur.

Maar ook wie de krant niet las, is al op de hoogte. Al is het maar door je dagelijkse boodschappen te doen. We treffen twee dames voor de slagerij naast de kerk. Als we ons kenbaar maken, zeggen ze meteen van niks te weten. “We hebben het nieuws hier net vernomen in de beenhouwerij. En ik ben zelfs vrijwilliger in het rusthuis, ik heb er de voorbij twee jaar nooit iets van gemerkt”, stipt een van de twee dames aan.

Publiek geheim? Een brug te ver!

Cafés hebben hun sluitingsdag of zijn nog niet open in de voormiddag, maar op de Ginste is er natuurlijk ‘t Vissershoveke. Betsy heeft er heel wat trouwe klanten rond zich. De cafébazin die er prat op gaat al 50 jaar op hoge hakken haar café te runnen, is uiteraard ook al op de hoogte. “Maar heel wat van mijn klanten zijn niet van Oostrozebeke. En zelf ben ik nog nooit in het rusthuis geweest. En ik hoop er ook nog een tijdje weg te blijven”, pareert ze de opmerking van een klant die wel een plaatsje voor haar wou reserveren. Maar het topic is niet grootste discussiepunt aan de toog.

In ‘t Vissershove was het nieuws nog niet goed doorgedrongen, maar uitbaatster Betsy Casteleyn was uiteraard wel al op de hoogte. © CLY

Oud-burgemeester Jean-Marie Bonte: “Ik leef mee familie van de slachtoffers, maar ook met de personeelsleden”

De bewering dat de rusthuismoorden een publiek geheim zouden in Oostrozebeke, is toch wel een brugje te ver. Maar toch waren wel wat mensen op de hoogte, maar hielden zij zich ook aan de geheimhoudingsplicht. Jean-Marie Bonte was tot eind 2015 burgemeester, maar is nog altijd voorzitter van de plaatselijke voetbalclub en kent dus het reilen en zeilen binnen zijn gemeente. “Ik denk niet dat echt veel mensen het wisten, maar ik had wel vernomen dat men bepaalde overlijdens aan het onderzoeken was. De persoon die me dat toevertrouwde, heeft om geheimhouding gevraagd. Wat ik ook heb gerespecteerd.”

Jean-Marie Bonte, hier rechts van trainer Eric Verstraete, is oud-burgemeester en huidig voorzitter van SC Oostrozebeke. “Ik was op de hoogte, maar ook mij had men om geheimhouding gevraagd.” © VDB / Marnix Goemaere Bart Vandenbroucke / VDB VDB

Maar voor een gemeente als Oostrozebeke is dit nieuws dat je kan missen als kiespijn. Jean-Marie Bonte: “En als ik het zo allemaal lees, is dit een echt mysterie. Ik leef ook mee met de personeelsleden, de mensen die er wonen en de getroffen families. Want je weet waar de fantasieën van mensen toe kunnen leiden. Nu wordt iedereen argwanend bekeken, terwijl daar geen reden toe is. Hopelijk raakt het snel opgelost, maar simpel met het blijkbaar niet zijn.”

Oppositie reageert

Stijn Manhaeghe, onze krantenverkoper van daarnet, is in de oppositie ook gemeenteraadslid voor INSPRAAK.nu, voor een politieke reactie verwijst hij naar fractieleidster Marleen Lefebre. “Op de gemeenteraad hebben wij daar al vragen over gesteld, maar er werd mij verplicht een geheimhoudingsverklaring te teken. Wat ik ook weigerde. Als gemeenteraadslid hebben we al de plicht om zaken uit de geheime zitting voor ons te houden, daarom moet ik geen extra document tekenen. Maar zoals ik het nu zie, is dit een doofpotoperatie geworden.”