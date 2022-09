Directie woonzorgcentrum Rozenberg en OCMW-bestuur Oostrozebeke installeren infopunt na berichten over moorden

Het OCMW en de gemeente Oostrozebeke hebben via de psycho-sociale manager van de provincie West-Vlaanderen de hulp van de Dringende Sociale Interventie ingeroepen voor de psychosociale begeleiding van het personeel van het woonzorgcentrum Rozenberg.

Het is de bedoeling dat deze begeleiding overgenomen wordt door de externe preventiedienst IDEWE van de gemeente en het OCMW.

Passende maatregelen

Ook voor de bewoners van het woonzorgcentrum heeft de coördinerend en adviserend arts, samen met het zorgpersoneel, passende maatregelen genomen.

Naar aanleiding van de recente media-aandacht rond het woonzorgcentrum heeft het OCMW-bestuur in samenspraak met de directie van het woonzorgcentrum “een infopunt” geïnstalleerd. Dit zal ingezet worden voor de interne en externe communicatie.

De contactgegevens van het infopunt zijn: 056 67 11 69 (op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur); infopunt@oostrozebeke.be; www.oostrozebeke.be/infopunt.

Zo zullen alle vragen, die binnenkomen via telefoon, e-mail of via de website kort op de bal opgevolgd worden.

Vragen en bezorgdheden

Dit kunnen onder meer vragen zijn voor meer informatie over het woonzorgcentrum of voor passende zorg met bijstand van een psycholoog, voor het even luchten van emoties…

Het bestuur van het OCMW en de directie van het woonzorgcentrum hopen zo om te luisteren naar alle vragen en bezorgdheden zodoende op gerichte wijze te kunnen helpen en antwoorden te geven.