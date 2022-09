Drie moorden en zes pogingen daartoe in rusthuis in Oostrozebeke, buurt reageert geschokt

In rusthuis Rozenberg in Oostrozebeke zijn drie moorden en zes moordpogingen gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. De bejaarden werden vergiftigd met insuline. De moorden zijn gestopt, maar de dader is nog steeds niet gevat.

De dader sloeg begin juli 2020 voor het eerst toe. Zowat een jaar lang werden verschillende bewoners van woonzorgcentrum Rozenberg ingespoten met een overdosis insuline. Drie keer resulteerde dat in een moord. Een man van 87 overleefde twee vergiftigingen, maar de derde poging werd hem uiteindelijk fataal.

Geen enkele van de slachtoffers had injecties met insuline nodig. Het woonzorgcentrum stapte naar de politie. Maar die tast nog steeds in het duister. Nochtans werden alle personeelsleden aan de tand gevoeld en werden ook familie en nabestaanden verhoord.

Hoogst uitzonderlijk

Opvallend: in augustus 2021 hielden de moorden en moordpogingen plots op. De moorden bleven twee jaar onder de radar. Het onderzoek verliep onder embargo – hoogst uitzonderlijk. Het toont aan hoe groot de hoogspanning rond het dossier is.

Bij het rusthuis wilde men niet dieper ingaan op de feiten. “Wegens het geheim van het onderzoek”, klinkt het. “We hopen dat het gerecht spoedig zijn werk kan afronden.”

Nooit iets over gezegd

Werner Vandekerkhove (72) woont al 22 jaar in de wijk vlak aan het rusthuis. Zijn halfbroer Walter Debrouwer (74) verblijft in het rusthuis. Toch wist Werner niets van wat er gaande was.

Werner Vandekerkhove. © foto JF

“Ik schrok enorm toen ik het las, ik snap niet hoe ze dit zo lang stil hebben kunnen houden. Het rusthuis houdt regelmatig een bijeenkomst voor familie van de bewoners maar bij mijn weten is ook daar nooit iets gezegd. Anders waren we altijd best tevreden over het rusthuis, mijn broer klaagde nooit.”

(Belga/TV/JF)