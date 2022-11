Zorginspectie verlengt opnamestop in wzc Rozenberg in Oostrozebeke: “Registratie van medicatie gebeurt nog niet consequent”

De opnamestop in het woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke is na een controle door de zorginspectie nog verlengd tot 9 januari 2023. In dat wzc werden drie bewoners vermoord met een overdosis insuline. “Er zijn nog altijd te veel tekortkomingen rond de medicatieveiligheid. De registratie van de medicatie, die toegediend werd en de zorgdossiers van de bewoners worden niet consequent bijgehouden”, vertelt Lien Thoelen, woordvoerster van Agentschap Zorg en Gezondheid.

Begin september legde het Agentschap Zorg en Gezondheid het wzc Rozenberg al een opnamestop op, nadat bekend raakte dat er een onderzoek liep naar drie insulinemoorden en zes moordpogingen. “Tijdens het inspectiebezoek op 25 oktober merkten we dat het woonzorgcentrum nog steeds tekortkomingen rond het medicatiebeleid heeft die in september ook werden vastgesteld”, vertelt woordvoerster Lien Thoelen.

“Het gaat onder andere over de registratie van de medicatie en van de zorgdossiers, die niet consequent gebeurt of waar er nog foutjes in zitten”

Daarom werd de opnamestop voor nieuwe patiënten bij het woonzorgcentrum verlengd tot 9 januari 2023. “Het gaat onder andere over de registratie van de medicatie en van de zorgdossiers, die niet consequent gebeurt of waar er nog foutjes in zitten of onvolledige gegevens in staan. Het is net belangrijk bij medicatie dat alles wat er toegediend of bewaard wordt nauwgezet wordt bijgehouden. Dat gaat dan bijvoorbeeld ook over de temperaturen van de koelkast, waarin er medicatie zit.”

Naast de opnamestop blijven er nog twee andere beschermende maatregelen gelden. Het woonzorgcentrum Rozenberg moet zich nog steeds laten bijstaan door een externe expert om de procedures op punt te stellen en ze moeten wekelijks rapporteren aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, wat ze gedaan hebben om de situatie te verbeteren.