Dienst neurorevalidatie van AZ Delta houdt kerstmarkt geïnspireerd op Restaurant Misverstand: “Opbrengst voor de Warmste Week”

Donderdagmiddag vond er in AZ Delta campus Brugsesteenweg een wel erg bijzondere kerstmarkt plaats. Patiënten van de dienst neurorevalidatie kregen er de kan om hun talenten en doorzettingsvermogen in de schijnwerpers te zetten. “Het concept is gebaseerd op Restaurant Misverstand. Vandaag staan niet de beperkingen, maar de mogelijkheden centraal.”

De dienst neurorevalidatie van AZ Delta pakte donderdag voor het eerst uit met een kerstmarkt. “Een evenement voor en door de revalidanten. Het eindstation van een revalidatie is participatie en terug de zaken van voorheen opnemen. De kerstmarkt is niet zomaar een gezellig evenement, het is een krachtig statement dat laat zien wat wel mogelijk is voor mensen die vaak geconfronteerd worden met grote fysieke en sociale uitdagingen. Een Kerstmarkt lijkt supersimpel, maar als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit, is dat niet altijd het geval”, aldus Charlotte Schepens, arts revalidatie.

De medewerkers van de dienst baseren zich bij de organisatie op‘Restaurant Misverstand.’ Tijdens het televisieprogramma runnen mensen met jongdementie een restaurant. Ook tijdens de kerstmarkt in AZ Delta stonden donderdag de talenten van de revalidanten centraal. Een patiënt die eenhandig piano speelde zorgde voor de muzikale omlijsting, een groep patiënten met afasie voerde een humoristische sketch op. Verschillende patiënten maakten in aanloop naar het evenement bloemstukken en decoratie. Bezoekers, familie van patiënten en mantelzorgers, konden die aankopen of genieten van pannenkoeken en warme dranken. De opbrengst van het evenement gaat naar De Warmste Week. Veel patiënten hebben door hun aandoening het gevoel aan de zijlijn te staan, het thema ‘eenzaamheid’ is soms nooit ver weg”, aldus diensthoofd Sofie Ternest.

Amputatie

Magda Den Hert (74) uit Wevelgem maakte voor het evenement bloemstukjes. Magda revalideert na een bovenbeenamputatie. “Ondanks die amputatie ben ik niet afgeschreven. Ik ben blij dat ik dit via dat evenement kan laten zien. Sinds de ingreep kijken mensen die me niet kennen vaak raar op, gelukkig doen mensen die me kennen dat niet.” Wim Vervaeke (46) uit Heule revalideert na een zwaar hoofdletsel. “Iedereen die hier over de vloer komt heeft wel iets meegemaakt en is daardoor uniek. Daar speelt het fantastisch team van deze dienst gelukkig op in. Ze nemen constant initiatief zodat we kunnen terugkeren naar een terug normaler leven.”

Noor Decaestecker (23) uit Zuidschote geraakte op zondag 12 mei levensgevaarlijk gewond bij een zwaar ongeval in Bikschote. Ze lag 25 dagen in coma in Roeselare en revalideerde daarna eerst in Gent. “Nu ben ik hier ambulant, twee uur per dag. Dit is een erg leuk initiatief. Ondanks hetgeen er met mij en andere mensen hier gebeurd is, hebben we nog altijd kwaliteiten. En die kunnen we hier tonen.”