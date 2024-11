Restaurant Misverstand, dat dit jaar gedraaid werd in Oostende, wint een prestigieuze Emmy Award

Vannacht in New York werden de International Emmy Awards uitgereikt, zowat de belangrijkste televisieprijzen. Het VRT-programma ‘Restaurant Misverstand’ viel daarbij in de prijzen.

In Restaurant Misverstand houden Dieter Coppens, met roots in Oostende, en chefkok Seppe Nobels samen met acht mensen met jongdementie een restaurant draaiende. Door hun ziekte krijgen mensen met jongdementie vaak te maken met onbegrip. Daarnaast moeten ze vaak verplicht stoppen met werken, waardoor hun zelfvertrouwen een deuk krijgt. Daar wil Restaurant Misverstand verandering in brengen: door de buitenwereld te tonen wat ze wél nog kunnen na hun diagnose. In Vlaanderen leven er vandaag naar schatting 143.000 mensen met dementie en ongeveer 4.500 mensen daarvan zijn jonger dan 65 jaar.

Afgelopen zomer landde de ploeg in Brassi Grand Café aan het Kursaal in Oostende. Dieter Coppens, die momenteel in Australië zit voor de opnames van ‘Down the road’, is alvast in de wolken. “Ik ben superblij! Deze prijs is een bekroning voor de moed die de deelnemers en mantelzorgers van Restaurant Misverstand hebben getoond door in hun hart en hoofd te laten kijken op een van de meest kwetsbare momenten in hun leven. We hopen dat Restaurant Misverstand heeft aangetoond dat we in deze snelle maatschappij perfect de focus kunnen leggen op wat wél nog kan zodat iedereen met een ziekte of aandoening zijn of haar plek kan vinden in de samenleving.”

De ploeg in New York: v.l.n.r. Oliver Reynders, Olivier Goris, Herta Luyten, Vanessa Hick, Jan Willems, Maarten Millen, Cath Hauben, Seppe Nobels en Zeger Van Der Donckt. © VRT

Het is niet de eerste keer dat een Emmy een West-Vlaams tintje heeft. In 2017 viel ‘Sorry voor alles’ in de prijzen, dat werd bedacht door Kamiel De Bruyne, die roots heeft in Brugge. Torhoutenaar Klaas Devriendt werkte daarbij achter de schermen en ging toen mee een beeldje halen in New York. En in 2018 won Hoe zal ik het zeggen? een Emmy, in diezelfde categorie: Best Non-Scripted Entertainment. Dat werd gepresenteerd door Jens Dendoncker. Het jaar nadien was ‘Taboe’ genomineerd, dat gedraaid werd door Kat Steppe uit Menen. Zij viel toen net naast de prijzen

Restaurant Misverstand kan je (her)bekijken op VRT MAX.