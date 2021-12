Vaccinatiecentrum in Oostende sluit uiteindelijk maar een paar dagen de deuren

De geplande sluiting van het vaccinatiecentrum van Oostende en Middelkerke komt er uiteindelijk toch niet helemaal. Normaal gezien ging het centrum de deuren sluiten van 24 december tot 6 januari. Eerder deze week werd al beslist dat er opnieuw geopend wordt op 4 januari. Nu komen er nog twee extra vaccinatiedagen bij op 28 en 30 december. De oppositie in Oostende reageert tevreden.

De afgelopen week kregen 4.586 inwoners van Oostende hun boosterprik. Ondertussen zijn er al 30.000 inwoners van Oostende of Middelkerke ingeënt met zo’n boosterprik. Deze week komen er nog eens 3.959 boosterprikken bij. Dan zal bijna de helft van de bevolking die in aanmerking komt, de boosterprik gekregen hebben.

Alle kwetsbare inwoners, door leeftijd of ziekte, kregen ondertussen de boosterprik. Alle zorgverstrekkers en mensen met een veiligheidsfunctie konden zich ook al laten boosteren. Op 4 en 5 januari krijgt het voltallig personeel van de basisscholen en de kinderopvang de kans op een boosterprik. Vanaf 6 januari schakelt het vaccinatiecentrum nog een versnelling hoger en schalen ze op met meer dan 30 procent. Zo zal tegen eind januari iedereen die in aanmerking komt, de kans gehad hebben om deze extra prik te krijgen.

Op 28 en 30 december zal het vaccinatiecentrum extra openen en worden alle beschikbare vaccins maximaal ingezet. Inwoners van Oostende en Middelkerke die zich inschreven via de Qvax-lijst, kunnen hiervoor een uitnodiging krijgen.

Op de gemeenteraad van Oostende van afgelopen maandag was er discussie over het openhouden van het centrum. Oppositiepartij Vooruit begreep de beslissing om te sluiten niet. “De opkomst van de Omikron-variant maakt dat de verspreiding van het virus in de tweede helft van december enorme proporties zal aannemen in België”, zei fractieleider John Crombez. “Het zetten van boosterprikken is aangetoond een noodzakelijk middel om de verspreiding te verzwakken en vooral de ziekteverschijnselen van de besmette mensen te beperken, wat dus een belangrijke impact heeft op de zorg- en IC-vragen.”

“Het organiseren van het toch openhouden van het vaccinatiecentrum is doenbaar. Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft daartoe de mogelijkheid geboden om naast de oproepen ook de Qvax-lijst breed in te zetten. Praktisch is het begrijpelijke voornemen van het geven van rust aan vrijwilligers en zorgverstrekkers in de kerstvakantie perfect combineerbaar met het openhouden van het vaccinatiecentrum voor die doeleinden, desnoods met een beperkt aantal lijnen om de evidente noden en vragen te beantwoorden op een cruciaal moment.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) gaf aan dat het de Eerstelijnszone Oostende-Bredene is die over het vaccinatiecentrum beslist. Uiteindelijk werd dus beslist om het centrum toch open te houden.