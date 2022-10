Herfstgolf lijkt ingezet, maar het gaat trager dan in de rest van het land

Alle coronacijfers zijn opnieuw aan het klimmen. De afgelopen twee weken evolueerde het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen van 198 naar 271, een stijging van 37 procent. Begin oktober werden er tevens 55 procent meer hospitalisaties geregistreerd dan midden september.

Tussen 29 september en 3 oktober lagen per dag gemiddeld 142 coronapatiënten in het ziekenhuis. Een week geleden was dat nog 123, midden september zelfs maar 93. Alle parameters wijzen erop dat de nieuwe coronagolf, de herfstgolf zoals die ook wordt genoemd, vorige week werd ingezet. Dat is ook mooi te zien aan de curves in onderstaande grafieken:

Op nationaal niveau stijgen de cijfers wel veel sneller dan bij ons. Op weekbasis blijft de stijging van het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen en hospitalisaties beperkt tot respectievelijk 16 en 13 procent. De opnames in de ICU blijven constant. Het valt af te wachten in welke provincies het zwaartepunt van de herfstgolf zal liggen. In De Standaard raadt viroloog Steven Van Gucht de twijfelaars alvast aan om zich toch te laten vaccineren.