Cijfers in kaart: Herfstvaccinatie in West-Vlaanderen loopt vlot

Op 12 september ging de officiële campagne van de herfstvaccinatie tegen het coronavirus van start. Ondertussen heeft al 14,75 procent van alle West-Vlamingen een herfstvaccin gekregen. “We zijn heel verrast met de goede opkomst. De wil om te vaccineren is er nog, zeker bij de oudere generaties.”

178.314 West-Vlamingen ouder dan 18 jaar kregen nu al hun herfstvaccin. Volgende week zullen zo goed als alle uitnodigingen deur uit zijn. “Vanaf 12 september zijn we hier volop in gang geschoten. In de eerste twee weken hebben we bijna 20.000 vaccins geplaatst. 80 procent van de genodigden hebben al gereageerd. Dat zijn heel goede cijfers”, vertelt Nils Van Antwerpen van het vaccinatiecentrum in Roeselare trots.

“Er komt veel meer volk opdagen dan verwacht, we zijn echt verrast”

In Kortrijk is er bij de 65-plussers een opkomstpercentage van 60 procent. “We zetten ongeveer 1.500 prikken per dag en zullen waarschijnlijk tot eind november open blijven”, vertelt Hilde Verschaeve van het vaccinatiecentrum in Kortrijk. “Bij de jongere generaties gokken we dat er zo’n 40 à 50 procent zal komen opdagen. We raden het iedereen zeker aan, omdat je met het vaccin niet alleen jezelf, maar ook anderen beschermt.”

Op deze kaart kan je zien hoeveel personen per gemeente al een herfstvaccin kregen sinds 12 september. Hiervoor werden de meest recente cijfers van donderdag 29 september gebruikt van de Vlaamse overheid.

Ook in de eerstelijnszone Oostende-Bredene gaat het vlot. “Er komt veel meer volk opdagen dan verwacht, we zijn echt verrast”, vult Wim Devos aan. “We zijn drie dagen per week open en van de 2.400 afspraakmomenten zijn er bijna dagelijks zo'n 1.800 à 2.000 bezet. We zitten nu ook wel nog in de oudere leeftijdscategorieën, waar men vlugger bereid is om een herfstvaccin te laten plaatsen”, vertelt Wim Devos.

Start met vertraging

Maar de herfstvaccinatie gaat niet overal van een leien dakje. Bij enkele eerstelijnszones, zoals regio Menen-Wervik en Westkust & Polder liggen de vaccinatiecijfers heel wat lager. In Menen, Wevelgem en Wervik kreeg slechts 6,83 procent van de inwoners (5.775 personen) al hun herfstvaccin. “Tot en met deze week konden we door plaatsgebrek in Menen maar twee lijnen openhouden. Dan kunnen er per dag maximum 500 mensen langskomen en dat drie dagen per week”, vertelt Gilles Deschepper van eerstelijnszone Menen-Wervik.

“Binnenkort verhuizen we naar de grotere zaal, waar we opnieuw vier lijnen kunnen openhouden”

“We hebben zeker personeel genoeg. Maar we kunnen pas begin oktober verhuizen naar de grotere zaal, waar we met vier lijnen aan de slag kunnen. Dat zorgt ervoor dat we het voorlopig minder goed doen dan onze buren. In het vaccinatiecentrum in Wevelgem konden we wel al een grotere capaciteit verwerken. Maar over het algemeen zien we dat er bij de mensen minder enthousiasme is voor het herfstvaccin dan voor de vorige prikken. Dat zagen we ook bijvoorbeeld in elke zorginstellingen, waar het personeel niet altijd zo enthousiast is om nog een vaccin te laten zetten.”

Inzet vrijwilligers

Archiefbeeld van verpleegkundigen Carla, Chris, Hilde en Jenny aan Vaxpo. © MD

Ook dit najaar kunnen de vaccinatiecentra opnieuw rekenen op de hulp van vele vrijwilligers. “Wij hebben een poule van 200 enthousiaste vrijwilligers, die nu nog wekelijks helpen tegenover 800 man in het begin. Soms is het wel zoeken naar een arts, die hier een volledige dag toezicht wil houden. Maar verpleegkundigen en andere vrijwilligers hebben we voorlopig genoeg in het vaste team”, besluit Verschaeve.

Het plafond van de vrijwilligersvergoeding werd ook opgetrokken. “Nu kunnen de vrijwilligers 3.685 euro per jaar krijgen aan vergoedingen zonder dat die belast zal worden. Vroeger lag dat een pak lager, maar nu kan men gemakkelijker 100 dagen per jaar aan de slag gaan als vrijwilliger”, besluit Devos.

Q-Vax lijst

Bij het plaatsen van de herfstvaccinatie wordt ook dit najaar opnieuw gebruik gemaakt van het QVax-systeem, waarbij mensen zich op een reservelijst kunnen plaatsen en voor restdossisen of lege plaatsen opgeroepen worden.