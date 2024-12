Djuna (32) gestart met thuisbakkerij in Zwevezele: “Combineerbaar met ons gezin met zorgbehoevende kindjes”

Djuna Van Wijngaerden opende recent een thuisbakkerijtje waarbij ze zich toelegt op het bereiden van taarten en allerlei creatieve desserts. “Met de eindejaarsfeesten komt mijn familie bij ons eten, dan wil ik eens uitpakken met al dat lekkers dat ik nu ook voor anderen maak.”

Djuna Van Wijngaerden (32) is uit Antwerpen afkomstig, maar integreerde zich vlot in Zwevezele. Ze kwam eerder al in het nieuws toen ze een oproep deed in een zoektocht naar een investeerder die hun huurwoning in de Laurierstraat wou kopen. Djuna had al een dochtertje Lina (10), met haar man Donny Croons (37) heeft ze nu ook nog twee zoontjes: Jake (4) en Nate (2). Het gezin was graag in de woning blijven huizen, omdat de kinderen er zich al thuis voelden en oma vlak naast de deur woonde. Zelf het huis kopen was geen optie.

“Mijn kinderen mogen bij nieuwe creaties als eerste proeven”

Lina kampt met een immuniteitsprobleem waardoor ze vaak lessen mist, de twee jonge kinderen zijn ook zorgbehoevend. Terwijl Lina in Zwevezele naar school kan blijven gaan, gaat Jake al naar een school voor bijzonder onderwijs en zal Nate wellicht hem straks naar daar volgen.

Nieuwe huiseigenaar

Uiteindelijk spatte hun droom om in de Laurierstraat te blijven wonen uiteen, maar er werd een nieuwe, mooie stek gevonden in de Ricksteenweg met een huiseigenaar met wie het bijzonder goed klikt. Djuna kan door de zorg voor de kinderen niet gaan werken, maar vond nu toch een nieuwe uitdaging. Ze startte met een thuisbakkerij. “Dat is goed combineerbaar met de kinderen, ik kan verder werken als ik even tijd heb. Ik bakte altijd al super graag. En ik wilde ook iets voor mezelf, iets waar ik hart en ziel kon in leggen.”

Van traktaten voor de klas tot dessertbuffetten voor bedrijven

Djuna doopte haar zaak ‘Sweet Desserts by Djuni’. “Djuni is mijn roepnaam. Ik bak taarten en verzorg desserts. In mei dit jaar ben ik gestart, ik wist niet meteen wat te verwachten, maar het is eigenlijk super snel gegaan. Via mijn Facebookpagina toon ik mijn creaties, van alles wat hier de deur uit gaat, neem ik foto’s. En dat lokt toch al heel wat geïnteresseerden.”

Djuna heeft een aparte stek in haar woonruimte ingericht om haar creatieve bak- en dessertideeën de vrije loop te laten. (foto WVS)

Djuna legt zich vooral ook toe op dessertbuffetten voor communies en bedrijfsgelegenheden. “Ook verjaardagstaarten en traktaties voor op school worden veel gevraagd. Ik probeer me ook verder bij te scholen door het volgen van cursussen waar ik de nieuwste baktrends aanleer.”

Haar kinderen zijn de grootste fans en bij nieuwe creaties mogen ze altijd eens proeven. “Ook met eindejaar in zicht lanceer ik heel wat desserts, de mensen kunnen altijd terecht op mijn sociale media en op de website om eens rond te neuzen en de smaak te pakken te krijgen.”

Drie generaties samen

Ondertussen amuseert Djuna zich in haar bijberoep. “De mensen komen vaak de taarten halen, ik geniet uiteraard van de positieve commentaren. En ik leer zo ook nieuwe mensen kennen. Maar mijn gezin blijft natuurlijk op de eerste plaats komen.”

Lina stelt het ondertussen goed, Jake volgt bijzonder onderwijs in Ter Dreve en straks zal broertje Nate allicht ook naar daar trekken. “Maar als gezinnetje stellen we het goed. Mijn mama woonde hier al, nu is ook mijn grootmoeder naar hier komen wonen. Ze heeft een stek in Ardooie gevonden. We woonden vroeger ook alle drie in dezelfde straat in Antwerpen. Met de feestdagen komen ze allemaal naar hier. En dan kan ik hen verwennen met alles wat ik klaar gemaakt heb. Ik zal zeker eens flink uitpakken met mijn desserts.”

Een echte bakkerij, daar zal het allicht niet van komen. “Het is goed zoals het nu is. Ik heb het vroegere bureau omgetoverd tot bakruimte, er komt straks nog materiaal bij, maar ook mijn familie springt bij als ik ovens te kort kom. Het gebeurt wel eens dat mensen hier spontaan aan de deur staan om iets te kopen. En op een zondag heb ik onze hal open gesteld als winkel voor één dag, toen ik heel wat gebakken had. Het is leuk om doen, ik zou vooral nog meer bedrijfsopdrachten willen krijgen. Dat is vaak tijdens de week, zo kan ik in het weekend veel tijd spenderen met de kinderen”, lacht Djuna.

www.sweetdessertsbydjuni.be