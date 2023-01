Gezin uit Zwevezele zoekt investeerder (415.000 euro) die voor hen hun huis wil kopen en opnieuw wil verhuren: “Onze kindjes willen hier blijven”

Djuna en Donny – afkomstig uit Antwerpen – en hun kinderen zijn gelukkig in Zwevezele. Maar twee kindjes kampen met gezondheidsproblemen en net nu heeft hun huisbaas hun huis te koop gezet. “We zoeken dus iemand die het huis wil kopen als investering en het dan aan ons wil verder verhuren, eventueel met een koopoptie. Want in de situatie waarin wij nu verzeild geraakt zijn met de kinderen, is verhuizen niet echt een optie.”

Donny Croons (35) en Djuna Van Wijngaerden (30) zijn nog niet bepaald gediend geweest door het geluk. In juli 2021 kwamen ze vanuit Antwerpen in Zwevezele wonen. “We komen uit Deurne en woonden er in een drukke buurt. Mijn mama was hier eerder in de Laurierstraat in Zwevezele komen wonen met mijn stiefpa die met pensioen was gegaan. Ook zij komen uit Antwerpen en vonden hier de rust”, doet Djuna uit de doeken. “We waren al gecharmeerd door de kalmte hier in Zwevezele, het was best emotioneel om dat te ervaren als we hen een bezoekje brachten. En toen kwam er hier een huis te huur en tipte mijn ma ons natuurlijk.”

IgA-deficiëntie

Djuna’s oudste dochter Lina (8) kampt met IgA-deficiëntie. “Zij maakt onvoldoende antistoffen aan, waardoor haar immuniteit zeer laag is. Ze is dan ook vaak ziek. Het is al een stuk beter sinds we hier wonen. Vroeger zat ze ook in een klas van 27, nu nog maar met 15. Maar haar Bednet-apparatuur staat hier nog opgesteld, als ze weer eens ziek is kan ze van thuis volgen. Maar het liefst gaat ze gewoon naar school met haar vriendinnen natuurlijk. Zij verstaat en spreekt al West-Vlaams, wij moeten soms goed luisteren om iets te begrijpen.”

“Jake is 2,5 jaar, maar kan niet praten en hij begrijpt ons niet. Ook alleen eten lukt nog niet en hij is nog niet zindelijk”

Met Donny heeft Djuna ook twee zoontjes: Jake (2,5) en Nate (3 maanden). “Jake kampte al van kindsbeen af met allergieën. Zijn ontwikkeling verliep wat trager, maar de kinderarts vertelde dat dat ook te maken kon hebben met die allergieën. Maar uiteindelijk bleek het meer dan dat. Hij werd gediagnosticeerd als een kindje met autisme en een verstandelijke beperking. Hij heeft nu nog maar de ontwikkelingsleeftijd van 11 maanden. Hij is niet zindelijk, kan niet zelfstandig eten, kan niet praten en hij begrijpt ons ook niet. Hij moet ook gespecialiseerde hulp krijgen en moet eigenlijk al met kine, logopedie en revalidatie starten. We staan ondertussen al op enkele wachtlijsten. Hij heeft de leeftijd om met school te starten, maar dat zal dus niet lukken.”

Op de koop toe kwam de huiseigenaar vorig jaar meedelen dat hun huis te koop stond. “Wij hadden de eerste kans om het te kopen, maar voor ons is dat op dit moment niet haalbaar. De rentes zijn hoog en omdat ik thuis moet blijven met de kinderen, gaat enkel Donny werken. Hij doet lange dagen als chauffeur voor een bedrijf in Oostende. Maar wij zijn niet in de mogelijkheid om dit hier te kopen. Ook al omdat we moeilijk de kosten kunnen inschatten die de gezondheidstoestand van onze kinderen met zich mee zal brengen.”

”Nate is hier geboren”

Het gezin woont er niet enkel erg graag, ook oma is in de buurt. “Lina is nu naar school, maar als ik alleen ben met de twee kinderen is hulp vaak welgekomen. We wilden samen snel twee kinderen, maar hadden we geweten dat Jake met zo’n aandoening was geboren, dan hadden we wellicht nog wat gewacht. Maar we staan er nu voor en moeten er door. Op dit moment is het echt niet aangewezen om te verhuizen. De kinderen voelen zich hier thuis, zeker Jake ook. Nate is hier geboren, ook van Jake ben ik thuis bevallen. Lina amuseert zich hier en we zijn hier gelukkig. Kleiner gaan wonen is ook niet echt een optie, want we zijn met zijn vijven.”

Sinds enkele weken staat nu een boordje te koop voor de deur. “Lina heeft het daar moeilijk mee. Maar we hebben alle medewerking van onze huisbaas, hij gaat mee met immokantoor op zoek naar iemand die het wil kopen als investering. Net voor kerstmis was er een kandidaat, maar die heeft afgehaakt.”

Onzekerheid is lastig

De vraagprijs bedraagt 415.000 euro, de woning heeft vier slaapkamers. “Een huis is een goede investering en het is eigenlijk gloednieuw. Wij willen geen crowdfunding, dan voelt het aan alsof we gaan bedelen. Maar mocht iemand willen investeren en ons daarmee helpen, dan zou dat schitterend zijn.”

Het huis is gelegen in de Laurierstraat, dichtbij het centrum van Zwevezele. “Maar tegelijk ook landelijk. Achter onze tuin is er een weide, waar we de koetjes zien lopen. Dat zien de kinderen uiteraard graag. We willen hier niet weg, maar alleen kunnen we het niet. De onzekerheid maakt het ook lastig. Maar mocht iemand ons kunnen helpen, dan zijn we die eeuwig dankbaar.”