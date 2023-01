Filip Vanden Berghe, krak van Brugge 2021: “Minister is niet blij met mijn kritiek”

Hoe zou het nog zijn met Filip Vanden Berghe, die door de lezers van KW tot dé krak van Brugge 2021 verkozen werd? “Mijn Waalse vrienden, die ook op mij gestemd hebben, waren supertrots dat ik de Krak van Brugge geworden ben”, zegt Filip Vanden Berghe (49), die in de Luikse regio bekend is als ‘Filip de Bruges’.

Na de overstromingen in de valleien van de Vesder en de Ourthe startte Brugeling Filip Vanden Berghe in juli 2021 met de uitdeling van pakjes aan de slachtoffers. “Wat ik vaak te horen kreeg was: je hebt nu die titel, je zult toch niet stoppen met de hulp? Dat heb ik niet gedaan, ook al is het almaar moeilijker om handelaars en grote merken te vinden die goederen willen leveren. Die ramp is geen hot item meer.”

Opgelicht

“Vorig weekend ben ik voor de 106de keer naar Wallonië getrokken. Ik heb de slachtoffers al tachtig ton voeding en materiaal gegeven. Stilletjes aan slagen zij erin om de draad op te pikken. Veel huizen zijn min of meer hersteld. Maar er zijn vaak problemen met de verzekeringen, die veel minder schade vergoeden dan verhoopt.”

“In Pepinster wonen er nog altijd mensen in een caravan voor hun verwoeste huis. Malafide aannemers hebben de catastrofe misbruikt om mensen op te lichten. Ze hebben de herstelwerken slecht uitgevoerd.”

Hartsvriendin

“Zelf heb ik een hartsvriendin overgehouden aan mijn trips naar Wallonië: Aurore, een thuisverpleegster die ook getroffen is door de ramp, is mijn beste maatje. Als Krak werd ik een van de Be Heroes 2022 die in september in het Koninklijk Paleis ontvangen werden.”

“Ik had een dossier opgesteld en heb koning Filip gewezen op de zware psychische problemen bij de slachtoffers. Ik hekelde ook het feit dat de evacuatie en de hulpverlening mank verliepen, wat mij niet in dank afgenomen werd door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Ik zou graag mijn project nog een tijd willen voortzetten.”

