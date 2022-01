Krak van Brugge: “Campagne gevoerd voor mijn Waalse vrienden”

“De kandidatuur voor de ‘Krak van Brugge’ woog op m’n schouders, ik wou m’n Waalse vrienden niet ontgoochelen”, zegt Filip Vanden Berghe, die al 20 ton hulp bezorgde aan de slachtoffers van de waternood.

Filip de Bruges. Onder die naam is Filip Vanden Berghe (48), leraar Frans aan het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Instituut en zoon van voormalig schepen Jean-Pierre Vanden Berghe, bekend in de valleien van de Vesder en de Ourthe in Wallonië. De reden? Sedert de overstromingen van vorig jaar reed hij al 42 keer met hulpgoederen naar de getroffen regio.

Twintig ton

“Ik heb al meer dan 20 ton voeding en materiaal geleverd, met de logistieke hulp van mijn goede vriend Patrick Danckaert”, vertelt de Bruggeling. “Je kiffe la Wallonie (ik hou van onze Waalse landgenoten) is mijn motto. Die liefde ontstond tijdens mijn studies aan de Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken in Gent. Ze is zeer innig geworden, toen ik voor mijn website Missitems.be de kleine regionale Waalse missverkiezingen van nabij volgde en er vaak in de jury’s zetelde.”

“Telkens als ik over de taalgrens trok, ervoer ik zo’n warmte en dankbaarheid. Ze riepen mij zelfs op het podium! Ongetwijfeld heeft mijn perfecte tweetaligheid geholpen. En toen ik vorig jaar in het televisiejournaal zag dat vele Waalse dorpen overstroomd waren door zware regenval op 14 en 15 juli, vond ik dat ik iets moest terugdoen voor die hartelijke mensen.”

Boterkoeken

“Zo is het idee gerijpt om mij in te zetten voor de slachtoffers van de watersnood. Vorige zomer nam ik contact op met enkele Brugse handelaars en vroeg hen of ze iets konden schenken om mee te nemen naar Wallonië. Bakkerij Sint-Paulus was de eerste om 400 boterkoeken en gebakjes te geven. Nadien volgden het Brugs Chocolademuseum en Brugge Kaas met enkele honderden kilo’s producten.”

“Tal van Bruggelingen hebben keukengerei en elektro toestellen geschonken. Zelf heb ik veel schoolgerief gekocht, zodat de scholieren materiaal hadden om het schooljaar te kunnen beginnen. Pas nadien heb ik mij toegelegd op de grote merken en hen om hulp gevraagd. Met succes, tientallen merken reageerden positief! Bosto en Panzani schonken tientallen pakketten bulgur, Lotus gaf honderden wafels, Kraft 5000 dozen wraps, Milka 2,5 ton chocolade. Vorige week mocht ik naar Pepsi…”

Dankbaarheid

“De reden is dat die firma’s mij ten volle kunnen vertrouwen, ik geef hen transparantie via mijn facebook pagina Filip de Bruges aide les sinistrés des inondations. Zo zien die bedrijfsleiders dat ik tot bij de slachtoffers thuis ga om die hulpgoederen te bezorgen. En de dankbaarheid die je krijgt van de getroffenen is hartverwarmend. Ze kennen mij daar al heel goed, omdat ik blijf komen en intussen al te zien was op de regionale nieuwszenders.”

“Toen ik vernam dat ik verkozen was tot ‘Krak’, volgde een emotionele ontlading. Het feit dat ik kandidaat was, woog op mijn schouders. als ik iets doe, wil ik het goed doen. Ik wou mijn vele Waalse vrienden niet ontgoochelen. Wist je dat ik zelfs campagne gevoerd heb? Ik liet 500 flyers drukken en verspreidde mijn kandidatuur via mijn facebook pagina. Ik ben er zeker van dat er zelfs in Wallonië op mij gestemd is!”