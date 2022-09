Els Vandeweghe (48) werd eerste eredame op Hat Trophy Waregem Koerse: “Eerst niet van plan om deel te nemen”

Els Vandeweghe (48) blikt vanuit het rustige Moen met genoegen terug op Waregem Koerse waar ze tot haar grote verbazing werd uitgeroepen tot eerste eredame op de hoedenwedstrijd. “Ik was eigenlijk niet van plan om deel te nemen”, zegt ze, “en wilde er toen alleen maar feestelijk uitzien met mijn bloemrijke diadeem.”

De overwinning van de 21ste Willy Naessens Hat Trophy ging naar een jonge Gentse modestudente maar de eerste eredame komt wel uit eigen streek. Dat is Els Vandeweghe die in haar vrije tijd het liefst creatief bezig is. Ze fotografeert graag, maar decoreert met even veel plezier haar huis en slaagt er bovendien ook probleemloos in om een diadeem om te toveren in een prachtig versierd haarstuk.

“Ik was de avond voor Waregem Koerse Geert Pattyn tegen het lijf gelopen bij vrienden. Hij is een bekende bloemist in Wervik en ik vertelde hem dat ik voor mijn uitstap van plan was om mijn diadeem op te vrolijken met hortensia’s. Hij vond dat een goed idee maar zei dat het resultaat nog beter zou zijn mocht ik er ook distels doorheen weven. Zo zijn we de ochtend nadien samengekomen om alles klaar te maken. Al was ik allerminst van plan om deel te nemen aan die hoedenwedstrijd. Maar plots stond er in de feesttent iemand van de wedstrijdjury bij mij met de vraag of ik wou meedoen. Al mijn vriendinnen zeiden dat ik niet mocht twijfelen en kijk: voor ik het goed en wel besefte had ik ja gezegd.” (lacht)

Teken je altijd present op Waregem Koerse?

“De laatste 25 jaar is het bijna een jaarlijkse afspraak met vrienden. Het is ook de ideale plek om te netwerken. Via mijn echtgenoot is er ook wel een link met paarden. Hij is bij wijze van spreken tussen de paarden opgegroeid. Zijn vader had lange tijd drafpaarden en heeft met een ervan ooit een Belgisch record drafrennen op de korte afstand behaald. De liefde voor het paard is nooit meer verdwenen.”

Je hoedje heeft je een cheque van duizend euro opgeleverd voor een goed doel. Ben je er al uit wie de gelukkige wordt?

“Ja, en daar moest ik niet lang over nadenken. Op mijn werkplek in AZ Groeninge, waar ik operatiezaalverpleegkundige ben, vinden er heel wat mooie initiatieven plaats die best wel een duwtje in de rug verdienen. Daarom geef ik met plezier een deel van de cheque aan de dienst palliatieve zorg en het andere deel aan de dienst psychiatrie die druk bezig is met een plan rond zelfmoordpreventie.”

Je bent graag creatief bezig. Zeg eens op welke manier?

“Ik decoreer graag ons huis, bij voorkeur bij feestelijke gelegenheden. Dan wil ik dat alles er sfeervol en gezellig uitziet. Een andere passie van mij is fotograferen. Sinds ik weet dat je ook mooie foto’s kunt maken met de smartphone gebruik ik die vooral. Op feesten ben ik altijd diegene die op zoek is naar mooie beelden. Vaak waag ik me ook aan filmpjes en mijn vriendinnen weten inmiddels ook dat ze al de dag nadien de resultaten te zien krijgen (glimlacht). Ik heb inmiddels ook al enorm veel fotoalbums gemaakt, alles altijd chronologisch geordend per jaar. Dat gaat van grote feesten tot intieme gezinsmomenten of van reizen, een andere passie van mij.”

Was je als kind ook al artistiek bezig?

“Ja, mijn vader, die huisarts was in mijn geboortedorp Kemmel, schilderde graag in zijn vrije tijd. Dat stimuleerde me om zelf ook mijn fantasie te gebruiken. Ik was dan ook blij toen ik naar de academie mocht in Ieper. Ik had die busrit van Kemmel er met plezier voor over. Ook onze kinderen hebben wel iets kunstzinnigs. Zo spelen ze alle drie piano. Onze dochter Andrea schildert ook graag en enkele van haar werken zijn hier in huis te zien. Het is trouwens onze droom om ooit samen iets uit te werken.”

Je woont graag in Moen. Dat heb je duidelijk gemaakt op het podium van de hoedenwedstrijd toen je zei ‘In Moen is ’t te doen’.

(Knikt) “Ik heb nooit spijt gehad van mijn verhuis naar Moen, ook al woonde ik heel graag in Kemmel. Moen is de perfecte plek voor mij. De streek is mooi en we bevinden ons hier op een boogscheut van Waregem, Kortrijk en de Vlaamse Ardennen. Al heeft mijn liefde voor Moen niet alleen daar mee te maken maar ook met de vele vriendschappen die we hier inmiddels hebben uitgebouwd.”

Gaan de shoppers je op de herfstshopping in Waregem te zien krijgen op zondag 2 oktober?

“Ik vrees van niet. Ik ga graag winkelen in Waregem maar voor die dag ga ik moeten passen.”