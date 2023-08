Fans stromen toe in park Baron Casier voor optredens van Camille en Pommelien Thijs: “Wij zitten op de eerste rij sinds 8.30 uur”

Maandagavond staat dag twee van Waregem Koerse Music op het programma in park Baron Casier. Om 20 uur trapt Pommelien Thijs de boel op gang, gevolgd door Camille en DJ Skyve feat. Flo Windey. Het park sluit bij 6.500 toeschouwers. Enkele superfans zitten daarom al sinds deze ochtend op de eerste rij. “Ik ben al vier jaar, vijf maanden en twaalf dagen fan.”

Zaterdag vond de eerste dag van Waregem Koerse Music plaats, in het vertrouwde centrale stadspark van Waregem: Baron Casier. Na Crooked Steps was het de beurt aan Noordkaap. De drie heren van Gestapo Knallmuzik maakten er nadien een absurd en dolkomisch dansfeest van. Afsluiten deed dj Gunther D.

Dag twee, op maandagavond, lokt traditioneel een iets jonger en breder publiek. De opkomende sterren Pommelien Thijs en Camille zorgen straks voor vuurwerk en luid geschreeuw. Studio Brussel-presentatrice Flo Windey sluit de muzikale feestavond af met DJ Skyve.

6.500

Door de verwachte drukte kan je via de Markt enkel naar binnen in het park. In de Stationsstraat, de Marcel Windelsstraat en de Keukeldam kan je wel nog naar binnen als naar buiten. De organisatie sluit het park bij 6.500 bezoekers. Nieuws dat heel wat fans vroeg doet en al deed afzakken naar het centrum van Waregem.

Om 8.30 uur liep de eerste horde superfans het park binnen. Rond 15 uur zaten er al meer dan 300 bezoekers te wachten. Uit Waregem en omstreken, maar ook uit Brugge, Gent, Mechelen, en Antwerpen.

“Camille verbindt, wij zijn allemaal goede vrienden geworden door haar optredens. Zij is onze gemeenschappelijke vriendin”, klinkt het bij de dames op de eerste rij. “Vorige zomer hebben we elkaar leren kennen, en nu spreken we bij zo goed als alle optredens af.”

Dansen en zingen

De dames behoren tot de meest trouwe fans van Camille. “We kijken keihard uit naar vanavond en hebben al enkele nummers gerepeteerd, dan zingen en dansen we samen voor het podium.” De jonge Amélie uit Torhout fungeert dan als danseres. “Ik ben al vier jaar, vijf maanden en twaalf dagen fan”, vertelt ze.

Soetkin en Britt uit Avelgem en Kluisbergen kwamen net na de middag toe. “Het is het zevende optreden van Camille. We wilden helemaal vooraan staan dus vertrokken we vroeg genoeg. Het nummer ‘Papa’ van Camille haar nieuwe album is onze favoriet.” (LV)