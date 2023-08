Isabelle Verlodt wint Willy Naessens Hat Trophy op Waregem Koerse: “Hem ontmoeten, dat was de hoofdprijs”

Isabelle Verlodt uit Steenkerke, bij Veurne, mag zich een jaar lang de vrouw met de mooiste hoed noemen. Ze won tijdens Waregem Koerse de 22ste Hat Trophy van de bouwondernemer Willy Naessens. “Hem ontmoeten, dat was de hoofdprijs.”

Naar jaarlijkse gewoonte ging Willy Naessens samen met zijn professionele jury, bestaande uit onder meer Davy Brocatus, Miss België Emilie Vansteenkiste, hoedenexpert Charlotte Catrysse, Martine Jonckheere en Koen Crucke, op zoek naar de mooiste hoed op Waregem Koerse. De 58-jarige Isabelle Verlodt ging met de eer lopen, net als een hele reeks prijzen. Ze krijgt een exclusief juweel van juwelier Bourgois ter waarde van 5.000 euro, een X20-cadeaubon van 5.000 euro en een Club Med-arrangement, goed voor 500 euro.

Kleurrijke hoed vol bloemen

Ze liep nietsvermoedend op de Gaverbeekhippodroom rond, toen ze uitgekozen werd om deel te nemen aan de hoedenwedstrijd. “Er tikte iemand op de schouder om te vertellen dat ik opviel met mijn hoed”, vertelt ze. Het ging om een kleurrijke hoed, vol bloemen. “Dat was wel grappig. Ik had op voorhand wat geklaagd tegen mijn vriend dat ik niet opnieuw de hele dag in de VIP-tribune wou zitten. Ik wou een belevenis, eens iets zot doen. Wel, ik heb iets zots gekregen”, lacht Isabelle.

Het idee voor de hoed haalde Isabelle bij een foto met Afrikaanse looks. “Samen met een bloemist, met wie ik goed bevriend ben, hebben we die look nagemaakt. Dat was heel fijn. Ik ben zeer creatief en kom graag origineel uit de hoek. Als ik iets doe, wil ik het goed doen”, zegt Isabelle, die ook wat symboliek in het ontwerp stak. Als adoptiekind is ze namelijk op zoek naar haar roots, die nogal in mysterie gehuld zijn.

Ontmoeting met Willy Naessens

Isabelle is heel erg blij om haar titel, de prijzen, maar nog het meest om de ontmoeting met Willy Naessens. “Dat was eigenlijk de mooiste prijs. Het is een fenomeen, vind ik. Hij heeft veel verwezenlijkt en ik heb echt respect voor hem”, zegt Isabelle, die drie zonen heeft. “Ik ben benieuwd wat zij zullen zeggen over mijn overwinning. ‘Hoe ouder, hoe zotter’, of zoiets, denk ik.” (lacht) (PNW)