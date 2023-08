Volgepakte hippodroom smult van zonovergoten Waregem Koerse: “Hier hebben we een jaar naar afgeteld”

Waregem Koerse haalde opnieuw alle toeters en bellen uit de kast. De iconische Gaverbeekhippodroom, met zo’n 35.000 mensen helemaal gevuld, genoot met volle teugen van de hoogmis van de Belgische paardensport en society-event van het jaar. 176 jaar oud is het hippisch feestje, maar het bruist als nooit tevoren. “Er bestaat geen mooiere én betere paardenkoersdag in ons land”, klinkt het.

Veel volk en paardenfanaten-voor-één-dag, ambiance van begin tot einde en een mooie nazomerdag. De Koninklijke Waregemse Koersvereniging mocht de vertrouwde ingrediënten opnieuw uit de kast halen en etaleerde ze met veel trots aan het talrijk opgekomen publiek. Dat de weergoden minnaars van de paardensport zijn, is nu wel definitief duidelijk.

Herbruikbare bekers

Van dreigende wolken of regendruppels geen sprake boven de Gaverbeekhippodroom langs de Holstraat in Waregem, zonnebrillen en rieten hoeden – door een gulle sponsor rijkelijk uitgedeeld – domineerden de dresscode van de dag. Ongedwongen genieten van paardensport op absoluut topniveau was de leuze, met altijd gevulde champagneglazen in de vele vip-loges en schuimende pilsjes aan de voet van de tot het laatste zitje bezette tribunes. Die werden dit jaar voor het eerst in herbruikbare bekers getapt, maar geen bezoeker die zich daar aan stoorde.

Toppaarden met tot de verbeelding sprekende namen als Jazzy Du Mestivel, Dreamy Love, Heclypse Blue en Thiago Des Dunes verzorgden het spektakel op gras en gravel, langs de rand van de renbaan leken alle zorgen van de wereld even naar de wachtkamer verbannen te zijn. Niks dan stralende glimlachen en feestende mensen: Waregem Koerse, ultiem feest van de vrijheid, als afsluiter van de zomervakantie.

Stokpaardje

© Kurt Desplenter

Ook Margot Colpaert (51) en Kathleen Depoorter (52) beantwoorden volmondig aan die definitie. De Evergemse vriendinnen, met West-Vlaamse roots, zijn vaste klant op Waregem Koerse. “Ik kom al veertig jaar”, zegt Margot. “Ik ben opgegroeid in de paardenwereld, dit is thuiskomen voor mij. Ik kom voor de sport én de Willy Naessens Hat Trophy. Daar trekken we graag alle registers voor open.”

In 2017 kaapte Margot al eens de tweede plaats weg, goed voor een reis naar Namibië. “Wie weet zit er dit jaar net iets meer in”, knipogen de vriendinnen. “Dan zullen we 1.000 euro schenken aan een vzw die zich inzet voor kankerpatiënten.”

“Waregem Koerse, dat is een hele dag ‘leute’. Een topdagje met onze bende” – Hanne Ameye

Femke Detruyer en Jeannine Van De Kerckhove. © Kurt Desplenter

Van een stokpaardje een stijlvolle hoed maken, dat is voor Femke Detruyer (32) en haar mama Jeannine Van De Kerckhove (56) een koud kunstje. Moeder en dochter maken er voor de vierde keer op rij een gezamenlijk uitstapje van en hopen vurig op hoedwinst. “Ik bedenk de creaties, mijn man maakt ze”, glimlacht Jeannine. “Al stond hij dit jaar voor een stevige uitdaging.”

“Papa heeft schitterend werk geleverd”, pikt Femke, die als kapster werkt, in. “Ik heb de finishing touch gegeven door met extensions de paardenstaart extra lang te maken. En het resultaat mag gezien zijn, al zeggen we het zelf.”

‘Carrousel’ op het hoofd

Ook vriendinnen Hanne Ameye (39, Tielt), Leen Cool (40, Izegem), Tineke Mahieu (40, Anzegem) en Cherly Vanbecelaere (33, Waregem) maken er elk jaar een erezaak van om piekfijn voor de dag te komen. “We zijn hier om leute te maken”, joelen ze. “Dit is elke keer opnieuw een topdagje met onze bende. Hier tellen we een jaar naar af.”

V.l.n.r. Hanne Ameye, Leen Cool, Tineke Mahieu en Cherly Vanbecelaere. © Kurt Desplenter

Leen heeft een authentieke draaimolen als hoofddeksel. “Enerzijds stil protest, want op de kermis op de Waregemse Markt is geen draaimolen meer te zien. Anderzijds een verwijzing naar de dagelijkse gang van zaken. Het leven is een carrousel, je moet meedraaien.” Hanne koos dan weer voor upcycling. “Alle grondstoffen zijn erg duur geworden, daarom ben ik met lege waterflessen van de Aldi aan de slag gegaan. Spotgoedkoop, maar toch stijlvol.”

Beide vriendinnen schopten het de voorbije jaren tot finaliste bij de Willy Naessens Hat Trophy. “Derde keer goeie keer, zeker? Ik hoop dat we winnen.”

Gokje wagen

Wie Waregem Koerse zegt, denkt meteen ook aan een gokje wagen. “De twee gaan hand in hand”, glimlacht bookmaker Philip Van Biervliet (62) uit De Haan.

“Ik kan iedereen aanraden om een gokje te wagen: je voelt je meteen betrokken. Alsof je zelf in het zadel zit” – bookmaker Philip Van Biervliet

“De man is gepokt en gemazeld in het wereldje en staat al sinds 1988 op Waregem Koerse. “Dit is mijn absolute hoogdag”, glundert hij. “Er bestaat geen mooiere – en betere – koersdag in ons land. Hier wordt ook significant meer ingezet. Er is uiteraard erg veel volk, maar de mensen zijn ook uitgelaten. Ik kan iedereen aanraden om een (klein) bedrag in te zetten. Je voelt je meteen betrokken bij de race, alsof je zelf in het zadel zit.”

Bookmaker Philip Van Biervliet. © Kurt Desplenter

“Wanneer mijn Waregem Koerse geslaagd is? Deze editie is perfect. Zon, vriendelijke mensen en veel weddenschappen. Ik ga straks tevreden naar huis.”

Frituristenfamilie

Dat het allemaal niet te serieus hoeft te zijn, bewijst deze frituristenfamilie uit Wichelen, net over Gent. Vincent Venneman (29), Silke Vankerckhoven (19), Dirk Venneman (68) en Nadine Defieuw (64) tooiden zich met een hoed die hun passie duidelijk etaleert. “We zijn trotse frituuruitbaters”, klinkt het. “We zijn hier nu voor de vierde keer en willen ons beroep in de kijker zetten. De hoeden zijn volledig zelfgemaakt. De frietjes sneden we uit sponzen en de zoutbussen vonden we uiteraard in onze frituur. Top, toch?”

Vincent Venneman, Silke Vankerckhoven, Dirk Venneman en Nadine Defieuw tooiden zich met een onvervalste frituristenhoed. © Kurt Desplenter

“Als we het als eerste man ooit tot de finale van de Willy Naessens Hat Trophy schoppen, vernoemen we een snack naar Willy of Marie-Jeanne” – frituristenfamilie

De Hat Trophy richt zich uitsluitend op dames, maar Vincent en Dirk hopen dat dit jaar een uitzondering gemaakt wordt. “Als eerste man het tot de finale schoppen, dat zou toch de max zijn? In ruil leggen we met plezier een Willy’tje of Marie-Jeanneke in onze frituur!”

© Kurt Desplenter

Aan de voet van het imposante tribunegebouw vinden we de al even uitgelaten vriendenbende van Jonathan Dhaene (37) uit Anzegem. “Maar schrijf maar op dat ik een trotse Waregemnaar ben, net zoals al mijn copains. Ik kom al sinds mijn zestiende en heb nog nooit een jaargang gemist. De wereld mag ontploffen, ik moet en zal hier zijn. Wat we hier doen? Een pintje drinken, een gokje wagen en vooral veel vrienden terugzien. Dit is de mooiste feestdag van het jaar. En gelukkig heb ik morgen een dagje congé, ik hoef me vanavond dus niet naar huis te haasten”, knipoogt hij.

Netwerk-event bij uitstek

Op het middenplein van de Gaverbeekhippodroom prijkt traditioneel de viptent van Willy Naessens. Ook dit jaar heeft de topondernemer honderden klanten en politici uitgenodigd. Voor hem is Waregem Koerse zonder meer het belangrijkste netwerk-event van het jaar. “Hier leggen we onze klanten flink in de watten, maar wordt er ook stevig gelobbyd. Hier vinden middenstanders, zaakvoerders van kmo’s, multinationals en de politiek elkaar.”

Naessens beschouwt Waregem Koerse als de zwaarste werkdag van het jaar. “Niet te onderschatten. Het aantal mensen die ik hier ontmoet, is amper te tellen. Maar het is voor de goeie zaak en ik geniet ervan wanneer anderen zich amuseren. Daar doen we het voor.”

“Hier kan ik het beste van twee werelden combineren: het bedrijfsleven en de burger ontmoeten – Simon Lagrange, burgemeester Zulte

Ook Simon Lagrange (39), burgemeester van het naburige Zulte, is met plezier van de partij bij Willy Naessens. “Schitterend wat deze man voor onze regio doet. Ik ontmoet hier collega-politici en ondernemers, maar ga ook een kijkje nemen in de publiekszone. Daar tref ik heel wat Zultenaren en (oude) bekenden. Hier kan ik het beste van twee werelden combineren.”

Simon Lagrange, burgemeester van Zulte, gesteund door een tricolore trio. © Kurt Desplenter

Ook de races zelf houdt de Zultse burgervader nauwlettend in het oog. “De mensen durven al eens vergeten dat we hier internationale topsport zien. Hoedje af voor de mensen achter Waregem Koerse. Dit is erfgoed, paardensport van wereldklasse en een volksfeest in één.”

Willy Naesens en Marie-Jeanne © Kurt Desplenter

Martine Jonckheere en Koen Crucke zetelden in de jury van de Willy Naessens Hat Trophy. © Kurt Desplenter

© Kurt Desplenter

Ook premier Alexander De Croo was op de afspraak. © Kurt Desplenter

Ook Miss Belgie Emilie Vansteenkiste en organisatrice Darline Devos waren erbij. © Kurt Desplenter