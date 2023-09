Een bloemetje voor Nadine, de ideale schoonmoeder

“Gek maar zeker, ze bestaan… Ideale schoonmoeders”, zo start Lieselot Missinne haar mail aan KW. Nieuwsgierig als we zijn, trokken we dus met een bos ruikers richting Ruddervoorde om kennis te maken met schoonmoeder Nadine Landuyt.

“Mijn schoonmoeder Nadine springt altijd bij voor onze zoon die helaas in zijn eerste levensjaren heel vaak ziek was”, licht Lieselot toe. “Ze nam steeds verlof, niets is haar teveel. Onlangs vroeg ze haar pensioen aan, ook om nog meer te kunnen helpen met onze zoon terwijl wij werken. Ook tijdens mijn zwangerschap was ze er om ons uit de nood te helpen tijdens mijn verplichte platte rust. En dat ondanks haar eigen gezondheidsproblemen. Ongelooflijk welke kracht wij halen uit haar hulp!”

Nadine is mama van zoon Jelle (31) die samen met Lieselot een zoontje Lenn (3) heeft en dochter Silke (27). Manlief Dirk Geerolf is wegenarbeider bij de gemeente Oostkamp. Nadine is sinds kort met vervroegd pensioen. Ze werkte drie decennia als politieagente bij stad Brugge. De jongste vijf jaar deed ze het wat rustiger aan na een hersenoperatie. Ze ruilde de straat voor een halftijdse administratieve job in het politiekantoor.

“Ik vond mezelf nog te jong om al te stoppen met werken en hele dagen thuis te zitten”, licht de 58-jarige Nadine toe. “Nu is het natuurlijk anders, ik heb een kleinzoon om voor te zorgen. Ik doe wat ik kan. Ik weet zelf wat het is om kinderen te hebben als je voltijds werkt. Een beetje hulp links en rechts is altijd welkom. We zijn een goed team, mijn schoondochter Lieselot en mezelf.” Ze zorgen goed voor elkaar in de familie. Het zit diep in hun DNA ingebakken want dochter Silke is verpleegster in het operatiekwartier van AZ Sint-Lucas in Brugge en Lieselot werkt bij Familiezorg. Verveling zal nana Nadine niet kennen tijdens haar pensioen want ze doet niets liever dan eens bijpraten in tearooms met haar broers, zussen, vriendinnen, Dirk, Silke en… Lieselot. (mlt)