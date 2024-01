Een bloemetje voor Kelly die al 21 jaar de beste maatjes is met Sharlene

“Wat een leuke en warme actie”, schrijft Sharlene Seys naar KW. “Mijn beste vriendin Kelly verdient een bloemetje omdat ze dag in dag uit als alleenstaande mama alles gedaan krijgt en de jongens er steeds weer tiptop uitzien! Je moet het maar doen!”

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Een vrijwilliger, een goeie buur of een duivel-doet-al in de vereniging? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

“Sharlene is al 21 jaar mijn beste vriendin, sinds het eerste middelbaar in Diksmuide”, vertelt Kelly Maenhoudt (33) als we bij haar thuis in Westende (Middelkerke) aanbellen met een bos ruikers. “Ik heb goeie herinneringen aan die tijd. Mijn zoontjes Mathis (9) en Lou (4) zitten er nu zelfs ook op school.” Na haar middelbaar haalde Kelly de bachelors Toegepaste Psychologie en Sociaal Werk. Vandaag werkt ze als consulente in een dienstenchequebedrijf.

“Er gaat geen week voorbij waarin we elkaar niet zien, en dat al 21 jaar”

“Sharlene ben ik nooit meer uit het oog verloren. We hebben alles samen meegemaakt en elkaar altijd gesteund. We delen zelfs een tattoo. We noemen elkaar sinds jaar en dag vriendinne en we hebben dat woord laten tatoeëren.” Ze zijn maatjes in goede en slechte dagen, want toen Kelly en haar partner uit elkaar gingen, kon ze ook rekenen op de steun van haar vriendin. “Ik ben nu drie jaar alleenstaande mama en er gaat geen week voorbij waarin Sharlene en ik elkaar niet zien. Onze kinderen zitten op dezelfde school en we werken beiden als flexi-jobbers in feestzaal Hof ter Molen in Leke, bij Diksmuide”, glundert de dertiger. “We zijn zelfs al eens samen op reis geweest naar Turkije. Gewoon wij tweetjes met de kinderen. Sinds corona gaan we ook heel veel wandelen. Vooral in de regio rond Diksmuide maar we hebben ook al de ultratrail van Knokke naar De Panne afgestapt, goed voor zo’n tachtig kilometer. En als ik eens een avondje ga feesten, is Sharlene doorgaans ook van de partij”, knipoogt Kelly. (mlt)