Een bloemetje voor Isabelle die kansarmen helpt met haar vzw Bitna

“Graag wil ik mijn lieve echtgenote Isabelle Fléderik nomineren voor een bloemetje”, schrijft Kris Malfroidt in een mail aan KW. “Zij zet zich ondanks haar ziekte en pijn nog dagelijks in voor onze vzw Bitna.”

“De vzw Bitna richt zich vooral op het verdelen van voedselpakketten voor kansarme gezinnen”, licht Kris toe. “Isabelle heeft echter in het voorjaar een operatie ondergaan die haar bijna fataal is geworden door zuurstoftekort bij de verdoving. Na twee weken mocht ze het ziekenhuis verlaten maar vandaag is ze nog herstellende en heeft ze nog veel last om te praten. Een bloemetje zou voor haar herstel een extra steuntje in de rug zijn.”

“Ik heb altijd hard gewerkt… Tot ik ziek werd”

De operatie was een eerste in een reeks van zes kaakoperaties die Isabelle (47) eigenlijk had moeten ondergaan. “Maar het liep inderdaad bij de eerste al mis”, vertelt Isabelle. “Ik ben nu al maanden volop aan het herstellen: zware kine, medicatie en veel rusten. Meer kan ik niet doen… Ik ben al een en ander gewend hoor. Sinds mijn dertigste heb ik al zeven kankers overleefd. Door al die behandelingen heb ik nu ook last van mijn spieren.”

Maar toch blijft Isabelle vechten én zich inzetten voor haar goede doel, de vzw Bitna. “Ik ben van opleiding kok en heb altijd hard gewerkt voor ik ziek werd. Ik heb ook veel armoede gezien toen mijn ouders in het Antwerpse een rusthuis uitbaatten. Ik zet me vooral in voor kansarme gezinnen, met de verdeling van de voedselpakketten maar ook met bijstand. Niet iedereen vindt zijn weg in de administratie. Wij helpen mensen in nood op weg door hen erop te wijzen waar ze recht op hebben. We zijn een brug naar instanties als het OCMW en CAW.” De vzw Bitna krijgt voor haar voedselbedeling heel wat steun van lokale winkels en enkele supermarkten. Maar ook jij kan binnenkort de vzw steunen, want ze brengen een eigen blond biertje uit en gepersonaliseerde sokken. Je komt er alles over te weten op de Facebookpagina vzw Bitna. (mlt)