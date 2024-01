Dit zijn de kandidaat-Kraks van Heuvelland: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Heuvelland.

Gebeten door de volleybalmicrobe zet Guido Putman (72) zijn passie verder bij Volley Heuvelland. “Toen ik 12 jaar geleden naar Dranouter verhuisde, vond ik met Volley Heuvelland vlug een club naar mijn hart.” Tot voor twee jaar trainde Guido nog wel eens mee met de U17 en de promo 3, nu is hij bij de club vooral manusje-van-alles. “Misschien springt het bijhouden van het klassement wel het meest in het oog.” Guido zorgt verder voor het materiaal en houdt de bar draaiende. “Belangrijk voor een club en als penningmeester kan ik het goed weten.” Guido is een geboren Kortrijkzaan en speelde competitief volley bij ploegen uit Kortrijk, Wervik, Zwevegem en Avelgem.

Bjorn Houwen (42) is sinds 2010 vrijwilliger bij Brandweer Westhoek, post Kemmel. Vooral zijn functie als chef jeugdbrandweer sedert 2015 maakt van hem een kandidaat-Krak van Heuvelland. “Ik was van niets op de hoogte, dus ik dacht eerst dat het een grap was en antwoordde dat ik het bijna niet kon geloven.” Samen met vijf andere brandweermannen begeleidt Bjorn, die sinds oktober adjudant is, de jeugd op een speelse manier met het aanleren van teamgeest, EHBO, technische hulpverlening en brandbestrijding. Bjorn werkt als teamcoach gebouwen bij de gemeente Heuvelland en is sinds zes jaar zelfstandige in bijberoep.

Na de stilgeboorte van zoontje Jarid in 2016 zet Romina Goudeseune (31) zich in voor vzw Boven De Wolken door jaarlijks een benefiet te organiseren. “Ik vind het een leuk gevoel dat mensen ervoor kozen om mij te nomineren. Dit jaar was het de derde keer dat we onze maaltijd organiseerden. We werken er een hele tijd samen naartoe en de avond zelf is het zó prachtig. Heel veel mensen die we kennen komen langs en iedereen heeft sowieso wel eventjes Jarid in zijn of haar gedachten. En daarvoor doen we het, zodat hij nooit vergeten wordt”, vertelt Romina. Tristan (5) en Lennert (3) zijn de oogappels van Romina en haar partner Matthew Samyn.

Karlien Dezeure (43) kwam zeven jaar geleden in De Klijte wonen. “De Gezinsbond ligt me na aan het hart aangezien ik op mijn vorige woonplaats ook voorzitster was en we met onze activiteiten veel mensen kunnen samenbrengen. Dit is dan ook het doel van de Gezinsbond in De Klijte-Loker.” Karlien voelt zich echt vereerd genomineerd te zijn. “Onze activiteiten zijn meestal gericht op jonge gezinnen. We staan er ook op om budgetvriendelijke activiteiten te organiseren, aangezien het leven al heel duur is. Samen met vijf andere dames vormen we nu een hechte groep die zich inzet om leuke momenten te organiseren voor de leden.”

Toetsenist en accordeonist Johnny Clarysse (66), die al 15 jaar in Loker woont, vierde dit jaar een halve eeuw op het podium. “Leuk te horen dat ik net nu genomineerd ben voor Krak van Heuvelland. Het doet plezier dat blijkbaar zoveel mensen genieten van mijn dansnamiddagen. De mensen een paar uur plezier bezorgen, is voor mij heel fijn.” Johnny Clarysse is nog steeds één van de meest gevraagde muzikanten van de streek. Zowel op elektrische toetsen als op zijn accordeon slaagt hij erin om ieder optreden tot een feest te laten uitgroeien. In de namiddag doet hij dat voor en met de senioren, sinds kort ’s avonds met The Black Starlings. “Dan spelen we pure rock ’n roll.”