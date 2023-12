Stem Romina Goudeseune tot Krak van Heuvelland

Na de stilgeboorte van zoontje Jarid in 2016 zet Romina Goudeseune (31) zich in voor vzw Boven De Wolken door jaarlijks een benefiet te organiseren. “Ik vind het een leuk gevoel dat mensen ervoor kozen om mij te nomineren. Dit jaar was het de derde keer dat we onze maaltijd organiseerden. We werken er een hele tijd samen naartoe en de avond zelf is het zó prachtig. Heel veel mensen die we kennen komen langs en iedereen heeft sowieso wel eventjes Jarid in zijn of haar gedachten. En daarvoor doen we het, zodat hij nooit vergeten wordt”, vertelt Romina. Tristan (5) en Lennert (3) zijn de oogappels van Romina en haar partner Matthew Samyn. (LBR)

Romina Goudeseune is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

