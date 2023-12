Stem Guido Putman tot Krak van Heuvelland

Gebeten door de volleybalmicrobe zet Guido Putman (72) zijn passie verder bij Volley Heuvelland. “Toen ik 12 jaar geleden naar Dranouter verhuisde, vond ik met Volley Heuvelland vlug een club naar mijn hart.” Tot voor twee jaar trainde Guido nog wel eens mee met de U17 en de promo 3, nu is hij bij de club vooral manusje-van-alles. “Misschien springt het bijhouden van het klassement wel het meest in het oog.” Guido zorgt verder voor het materiaal en houdt de bar draaiende. “Belangrijk voor een club en als penningmeester kan ik het goed weten.” Guido is een geboren Kortrijkzaan en speelde competitief volley bij ploegen uit Kortrijk, Wervik, Zwevegem en Avelgem. (MDN)

Guido Putman is genomineerd voor Krak van Heuvelland

