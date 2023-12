Stem Karlien Dezeure tot Krak van Heuvelland

Karlien Dezeure (43) kwam zeven jaar geleden in De Klijte wonen. “De Gezinsbond ligt me na aan het hart aangezien ik op mijn vorige woonplaats ook voorzitster was en we met onze activiteiten veel mensen kunnen samenbrengen. Dit is dan ook het doel van de Gezinsbond in De Klijte-Loker.” Karlien voelt zich echt vereerd genomineerd te zijn. “Onze activiteiten zijn meestal gericht op jonge gezinnen. We staan er ook op om budgetvriendelijke activiteiten te organiseren, aangezien het leven al heel duur is. Samen met vijf andere dames vormen we nu een hechte groep die zich inzet om leuke momenten te organiseren voor de leden.” (MDN)

Karlien Dezeure is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

