Stem Johnny Clarysse tot Krak van Heuvelland

Toetsenist en accordeonist Johnny Clarysse (66), die al 15 jaar in Loker woont, vierde dit jaar een halve eeuw op het podium. “Leuk te horen dat ik net nu genomineerd ben voor Krak van Heuvelland. Het doet plezier dat blijkbaar zoveel mensen genieten van mijn dansnamiddagen. De mensen een paar uur plezier bezorgen, is voor mij heel fijn.” Johnny Clarysse is nog steeds één van de meest gevraagde muzikanten van de streek. Zowel op elektrische toetsen als op zijn accordeon slaagt hij erin om ieder optreden tot een feest te laten uitgroeien. In de namiddag doet hij dat voor en met de senioren, sinds kort ’s avonds met The Black Starlings. “Dan spelen we pure rock ’n roll.” (MDN)

Johnny Clarysse is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

