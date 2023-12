Stem Bjorn Houwen tot Krak van Heuvelland

Bjorn Houwen (42) is sinds 2010 vrijwilliger bij Brandweer Westhoek, post Kemmel. Vooral zijn functie als chef jeugdbrandweer sedert 2015 maakt van hem een kandidaat-Krak van Heuvelland. “Ik was van niets op de hoogte, dus ik dacht eerst dat het een grap was en antwoordde dat ik het bijna niet kon geloven.” Samen met vijf andere brandweermannen begeleidt Bjorn, die sinds oktober adjudant is, de jeugd op een speelse manier met het aanleren van teamgeest, EHBO, technische hulpverlening en brandbestrijding. Bjorn werkt als teamcoach gebouwen bij de gemeente Heuvelland en is sinds zes jaar zelfstandige in bijberoep. (MDN)

Bjorn Houwen is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

