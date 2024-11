“De frituur is ideaal om je hoofd leeg te maken”: Vincent Bourez baat frituur Park in de Kruisekestraat uit

Ruim acht jaar geleden ging in de Kruisekestraat frituur Park open. Vincent Bourez kocht er een leegstaand handelspand, waar destijds jarenlang een goed draaiende frituur was, uitgebaat door Ghislain Sarron en zijn echtgenote Claire. De afgelopen jaren is er in de frituren heel wat veranderd. Er is jammer genoeg corona geweest, klanten kunnen online bestellen en er kwamen zoveel nieuwe producten en burgers bij.

Vincent Bourez (52) ziet in al die jaren een hele evolutie. “Sedert corona zijn de gewoonten weg”, zegt hij. “Bijvoorbeeld het aantal klanten op vrijdagmiddag is verminderd maar het is dan op vrijdagavond drukker.” Online bestellen en betalen is in bij vooral de jonge klanten. “In de frituurwereld was ik hier in Wervik de allereerste die de mogelijkheid bood om online te bestellen”, vertelt Vincent. “Ik was er al mee gestart nog voor corona. In februari was het drie jaar dat ik investeerde in een grotere friteuse om alles aan te kunnen. Daardoor is het anders en zijn er meer mogelijkheden. Iedere jobstudent heeft zijn vaste plek op de werkvloer.”

Medewerkers

“Wat medewerkers betreft kan ik niet klagen. Tijdens de examens is het puzzelen. De jobstudenten hebben het voordeel dat we gesloten zijn op zaterdagavond en zondagmiddag. Gaan ze weg op zaterdagavond, dan kunnen ze uitslapen.” (lacht) Zijn Vincent en zijn echtgenote Cathy bijvoorbeeld weg, dan nemen zoon Winter en dochter Jutta over. “Ze kennen heel het kassasysteem”, vertelt de papa. “Ook de twee oudste kinderen van Cathy helpen mee, op vrijdagavond en tijdens de vakantie. Ze studeren beiden in Gent en zondagavond vertrekken ze.”

Iedereen vrolijk

De friturist begon een nieuw leven met advocate Cathy Dobbels. Ze hangt graag haar toga aan de kapstok om te helpen in de frituur. “Ik help mee op vrijdagavond of zondagavond”, zegt Cathy. “Koken is mijn hobby. In mijn kantoor of in de rechtbank is heel anders dan in de frituur. Iedereen die hier binnenkomt is vrolijk. Verstand op nul, zonder zorgen sta ik hier dan. Ideaal om het hoofd leeg te maken.”

Uitgebreid gamma

In elke frituur ligt er heel veel en er komt altijd maar bij. “De laatste beurs die we bezochten viel het op dat er vier tot vijf nieuwigheden waren, allemaal met kaas”, vertelt Vincent. “Bijvoorbeeld een kipcorn met kaas. Pas op, er vallen ook dingen weg. De vijf tot zes standaardproducten blijven. Van een frikandel tot een boulet. Door de jaren heen is ook het gamma burgers toegenomen. Momenteel heb ik er 18 verschillende. Komt er een nieuwe uit, dan zijn er altijd klanten die dat eens proberen. Zo gaat dat.”

Er zijn 30 zitplaatsen. “Na een jaar breidde ik uit met een terras met 35 plaatsen”, zegt de friturist. “Een pluspunt als het goed weer is. Ik heb klanten uit Hollebeke en Houthem die hun bestelling naar huis meenemen. En het is nog mooi warm als ze beginnen te eten. Dat heeft een reden. Ik trek de aardappelen zelf door en daardoor blijft het zetmeel eraan plakken.”

Erkend bemiddelaar

Vincent en Cathy wonen naast de frituur in wat vroeger een café was. Meester Dobbels woonde in Bavikhove en had haar kantoor in Kuurne. In 2003 is ze begonnen aan de balie en verhuisde twee jaar geleden haar kantoor naar de Leiestraat. “Ik ben gespecialiseerd in burgerlijk recht, waaronder hoofdzakelijk familierecht”, vertelt ze. “Dat is divers. Van problemen met kinderen tot burenruzies. Het gebeurt dat ik word aangesteld als bewindvoerder. Ik ben erkend bemiddelaar in familiale zaken en volgde daarvoor een opleiding van een jaar. Ik pleit ook voor de politierechtbank.”

In een vorig beroepsleven werkte Vincent 18 jaar bij Noyez Snacks aan de Menensesteenweg. Hij wilde eens wat anders doen. “Het is een hele aanpassing geweest, vooral door de werkuren”, zegt Vincent. “Bij Noyez deed ik de dispatching en aankopen. Nu is het heel anders en heb ik veel minder stress. En ik ben mezelf baas.”

Het is november en het wordt kouder. Ideaal om te denken aan hutsepot. “Dat staat bij ons ook op de kaart, net zoals een halve kip, hammetje of ribbetjes”, zegt Vincent. “Spaghettisaus maken we nu ook zelf. Slaatjes en lasagne zijn er ook.”

Nog een andere evolutie is de betalingswijze. “Cashgeld valt weg, vroeger betaalde 70 procent cash en de rest elektronisch, nu is het omgekeerd”, besluit Vincent.