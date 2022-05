Célestine Vermeersch uit Wijtschate is eindelijk 18: “Ik kijk uit naar het kotleven”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Op 12 mei viert Célestine Vermeersch haar 18de verjaardag. Célestine woont met vader Filip en moeder Miranda in de Kruisstraat.

Eindelijk 18, wat betekent dat voor jou?

“Volgende week, op 12 mei, word ik 18 jaar. Op zich hecht ik niet zo veel waarde aan dat getal. Het is niet dat ik dat echt speciaal vind, maar ik kijk er wel naar uit om als volwassen beschouwd te worden. Het voelt toch alsof er een nieuwe wereld voor je opengaat, want je mag plots veel meer dingen doen.”

“Je krijgt eindelijk meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid! Het is echt gek als ik besef dat ik volgende donderdag al 18 ben. Al die jaren vliegen echt voorbij. Door corona heb ik wel het gevoel dat ik een stuk van mijn ‘jeugd’ gemist heb.”

“Alle beperkingen van de afgelopen jaren waren niet altijd gemakkelijk, daarom hoop ik extra hard dat ’18 worden’ nieuwe deuren voor mij laat opengaan.”

Heb je speciale plannen volgende week?

“Mijn verjaardag valt dit jaar op een doordeweekse donderdag, waardoor ik dus naar school moet op mijn verjaardag. Maar in het weekend zal ik dan waarschijnlijk wel een glaasje drinken om het toch eens goed te vieren. Ik ben ook van plan om een echt verjaardagsfeest te geven voor mijn 18de verjaardag, ergens deze zomer. Al moet ik de exacte datum wel nog prikken.”

Hoe ziet jouw zomer er verder uit?

“De eerste 10 dagen van juli ben ik naar jaarlijkse gewoonte mee als leider met KSA Hallebast op kamp. Eind juli geef ik een taalkamp voor kinderen aan zee. Ook in augustus zet ik mijn vakantiewerk nog verder om dan op het einde van de maand naar Lourdes op kamp te gaan, samen met alle KSA-verenigingen uit West-Vlaanderen. In september ga ik nog eens op reis met enkele vriendinnen.”

En na die drukke zomer begin je aan je hogere studies. Weet je al wat je gaat studeren?

“Ik ga volgend jaar Toerisme en Recreatiemanagement in Brugge studeren. Ook mijn kot is al geregeld, want ik zal op de nieuwe residentie ‘The Crown’ van Vives verblijven. Ik kijk wel uit naar het kotleven. Het lijkt me de ideale kans om veel nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe ervaringen op te doen en gewoon een leuke tijd te hebben.”

Hoe zie je jezelf binnen 10 jaar?

“Ik kijk zeker positief naar de toekomst. Ik probeer ook om altijd van het goede uit te gaan, al zijn er ook wel problemen die me kunnen bezig houden. Zeker de oorlog in Oekraïne baart me soms zorgen. Verder hoop ik dat ik binnen 10 jaar een toffe job gevonden heb, maar vooral dat ik gelukkig en gezond mag zijn.”

“Ik ben het meest gelukkig als ik samen ben met de mensen die mij dierbaar zijn. Ook van kleine dingen kan ik echt genieten, zoals een lekkere maaltijd of een zonnige dag. Ik hoop dat ik die kleine geluksmomentjes binnen 10 jaar nog altijd kan koesteren.”

(LV)