Blindenzorg Licht en Liefde heeft 30 kamers vrij voor Oekraïense vluchtelingen: “Opvang voor enkele maanden is hier mogelijk”

Blindenzorg Licht en Liefde uit Varsenare bij Jabbeke stelt haar gebouwen open voor mensen die vluchten voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. De leegstaande voorziening, goed voor een 30-tal kamers, kunnen volgens directeur Jan De Smedt op korte termijn ingericht worden als noodopvangplaatsen. “Bij al onze personeelsleden en vrijwilligers voel je een enorme bereidheid om te helpen”, klinkt het.

De oude gebouwen van de blindenvoorziening Licht en Liefde in Varsenare staan sinds het nieuwbouwproject aan de overkant van de straat leeg. Al lijkt daar binnenkort verandering in te komen. “De beelden van het oorlogsgeweld in en de vele honderdduizenden vluchtelingen uit Oekraïne hebben ons allemaal erg aangegrepen”, zegt Jan De Smedt, algemeen directeur bij Licht en Liefde. “Wij willen niet aan de zijlijn blijven staan en alles wat in onze mogelijkheden ligt om mensen te helpen ook effectief doen.”

Net daarom stelt de blindenorganisatie een 30-tal kamers ter beschikking van Oekraïense vluchtelingen. “Het tehuis werd tot november vorig jaar nog door onze mensen gebruikt, maar het project met assistentiewoningen dat er in de toekomst moet komen, zal nog enkele maanden op zich laten wachten. Vandaar ons initiatief”, duidt de directeur, die hoopt op een samenwerking met Fedasil.

“We hebben de ruimte en mits wat opruimwerk en inrichting is het mogelijk om korte termijn opvang te voorzien. Voor hoelang? Voor zolang dat nodig zou blijken. Zeker enkele weken tot zelfs maanden. Laat ons hopen dat het conflict niet zolang hoeft te duren. Dat in de eerste plaats.”

Kwetsbare mensen

Licht en Liefde heeft op vandaag al een link met Oekraïne, geeft de directeur aan. “We zijn al langer bezig met het opzetten van lokale projecten voor blindenzorg in Oekraïne”, aldus Jan De Smedt. “Kleine eilanden die blinden en slechtzienden ondersteunen, met de expertise die wij hier hebben opgebouwd. Dat soort projecten is er broodnodig, want veel hulp is er helaas niet ter plaatse.”

Of er ook effectief Oekraïense vluchtelingen naar Varsenare zullen komen, moet nog blijken. Maar directeur Jan De Smedt verwacht wel dat de nood hoog zal zijn. “Vanuit onze eigen missie hier kijken wij natuurlijk wel in eerste instantie naar mensen met een kwetsbaar profiel. Ik denk aan blinden of slechtzienden op de vlucht, ik denk aan gezinnen met kinderen. Ik voel bij het personeel, de buren en de vele vrijwilligers een enorme bereidheid en medeleven. Het maatschappelijk engagement is bijzonder groot. Als de vraag komt, zullen wij onze deur openen. Absoluut.”